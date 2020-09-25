Dolu Kadehi Ters Tut 25 sözleri | Dolu Kadehi Ters Tut şarkıları, sözleri | Dolu Kadehi Ters Tut grup üyeleri kimler? Dolu Kadehi Ters Tut #25

Alternatif müzik dünyasının sevilen gruplarından olan Dolu Kadehi Ters Tut, yeni şarkıları 25'i dinleyicileri için piyasaya sürdü. Daha önce, 22, 23 ve 24 için de şarkılar yapan Dolu Kadehi Ters Tut 25 sözleri neler? Dolu Kadehi Ters Tut şarkıları, sözleri | Dolu Kadehi Ters Tut grup üyeleri kimler?

Dolu Kadehi Ters Tut, yaklaşık olarak 2010 yılından beri birlikte müzik yapmakta olan Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından, 2014 sonunda mevcut uğraşlarına alternatif bir duo proje olarak kuruldu.

DOLU KADEHİ TERS TUT 25 SÖZLERİ

Kalk 25'indesin

Hala neyin peşindesin?

Boş iş bunlar farkındasın

Artık para kazanmalısın

Kalk 25'indesin

Hala neyin peşindesin?

Boş iş bunlar farkındasın

Hayır, inanmam asla. Bitmiş olamaz

Düşlerim, hayallerim var. Yerleri dolamaz

Evet, sen de haklısın belki, tamam

"Nerede? Nasıl?" derken geçti zaman

Benim daha özendiğim oyunlarım var

İnsanlara çocuksu gelecek sorunlarım var

Kafamdaki sesleri susturabilsem

"Beş dakika daha" diyip hep uyuyabilsem

Ama ben elimden geleni yapmaya razıyım

Merak etme anne ben Warren Batso Harding tarzıyım

Kalk 25'indesin

Hala neyin peşindesin?

Kalk! Kalk! Kalk! Kalk!

Yarına dair kaygılar

Boyumu çoktan aştılar

Çocukluğum uzak hayalleri

Yakından tanınmaz oldular

Ne yapsam olmaz, anlamazlar

Sesimi duymaz, umursamazlar

Ateşi sönmüş ruhumun içini bilmez, önemsemezler

Kalk 25'indesin

Hala neyin peşindesin?

Kalk! Kalk! Kalk! Kalk!

DOLU KADEHİ TERS TUT ŞARKILARI

Gitme

Karanlık

Yapma N'olursun

Yalan

Madem

Sen Ve Ben

Aldattın Mı

Aldattım

Belki

#22

#23

Beni Yordun

Siz Bana Aldırmayın (Akustik)

Anlamı Yok

Neyin Nesi

İlan-ı Meşk Manifestosu

Beyler

Anamız Babamız Yok Deriz

Biraz Delisin

Çöpçatan

Kaçar Gider

Yardım Et

Tanrının İşi

Üzgünüm

Gizemli Yolculuk

Özler Oldum

Yol

Tehlikeli İkilem

Pamuk Prenses

Aklım Hep Firarda

Yapma N'olursun

Duvar

Bu Yaz

Polonya'nın Başı Belada

DOLU KADEHİ TERS TUT ŞARKI SÖZLERİ

Bir şey oldu sana anlatamadım, sana anlatma isteğimle savaştım.

Bana ihtiyacın olursa, sarıl ona. Elbet unutursun.

İçinizden hiçbirinize ait hissedemiyorum.

İçimde ki bu deli öfkenin nedeni ben miyim ?

DOLU KADEHİ TERS TUT GRUP ÜYELERİ KİMLER?

Dolu Kadehi Ters Tut, yaklaşık olarak 2010 yılından beri birlikte müzik yapmakta olan Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından, 2014 sonunda mevcut uğraşlarına alternatif bir duo proje olarak kuruldu. Zaman içinde ikilinin yegane müzikal uğraşı halini alan DKTT, tamamen Türkçe besteleriyle kendi iç dünyalarındaki hususları genellikle esprili, yer yer de ciddi bir biçimde, mümkün olduğunca şiirsel bir üslupla dile getirdikleri bir mecra oldu. Özellikle ikilinin Ömer Hayyam, Özdemir Asaf, Sabahattin Ali gibi isimlere olan ilgisi, bu şiirsellikte büyük rol oynamaktadır.

DOLU KADEHİ TERS TUT İSMİ HİKAYESİ

Grubun ismi de Ömer Hayyam'ın rubailerinin birinden alıntılanmıştır. Müzikal olarak "sadelik ve samimiyet" mottolarıyla hareket etmekte olan...