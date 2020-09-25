Dolu Kadehi Ters Tut 25 sözleri | Dolu Kadehi Ters Tut şarkıları, sözleri | Dolu Kadehi Ters Tut grup üyeleri kimler? Dolu Kadehi Ters Tut #25
Alternatif müzik dünyasının sevilen gruplarından olan Dolu Kadehi Ters Tut, yeni şarkıları 25'i dinleyicileri için piyasaya sürdü. Daha önce, 22, 23 ve 24 için de şarkılar yapan Dolu Kadehi Ters Tut 25 sözleri neler? Dolu Kadehi Ters Tut şarkıları, sözleri | Dolu Kadehi Ters Tut grup üyeleri kimler?
Dolu Kadehi Ters Tut, yaklaşık olarak 2010 yılından beri birlikte müzik yapmakta olan Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından, 2014 sonunda mevcut uğraşlarına alternatif bir duo proje olarak kuruldu.
DOLU KADEHİ TERS TUT 25 SÖZLERİ
Kalk 25'indesin
Hala neyin peşindesin?
Boş iş bunlar farkındasın
Artık para kazanmalısın
Kalk 25'indesin
Hala neyin peşindesin?
Boş iş bunlar farkındasın
Hayır, inanmam asla. Bitmiş olamaz
Düşlerim, hayallerim var. Yerleri dolamaz
Evet, sen de haklısın belki, tamam
"Nerede? Nasıl?" derken geçti zaman
Benim daha özendiğim oyunlarım var
İnsanlara çocuksu gelecek sorunlarım var
Kafamdaki sesleri susturabilsem
"Beş dakika daha" diyip hep uyuyabilsem
Ama ben elimden geleni yapmaya razıyım
Merak etme anne ben Warren Batso Harding tarzıyım
Kalk 25'indesin
Hala neyin peşindesin?
Kalk! Kalk! Kalk! Kalk!
Yarına dair kaygılar
Boyumu çoktan aştılar
Çocukluğum uzak hayalleri
Yakından tanınmaz oldular
Ne yapsam olmaz, anlamazlar
Sesimi duymaz, umursamazlar
Ateşi sönmüş ruhumun içini bilmez, önemsemezler
Kalk 25'indesin
Hala neyin peşindesin?
Kalk! Kalk! Kalk! Kalk!
DOLU KADEHİ TERS TUT ŞARKILARI
Gitme
Karanlık
Yapma N'olursun
Yalan
Madem
Sen Ve Ben
Aldattın Mı
Aldattım
Belki
#22
#23
Beni Yordun
Siz Bana Aldırmayın (Akustik)
Anlamı Yok
Neyin Nesi
İlan-ı Meşk Manifestosu
Beyler
Anamız Babamız Yok Deriz
Biraz Delisin
Çöpçatan
Kaçar Gider
Yardım Et
Tanrının İşi
Üzgünüm
Gizemli Yolculuk
Özler Oldum
Yol
Tehlikeli İkilem
Pamuk Prenses
Aklım Hep Firarda
Yapma N'olursun
Duvar
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Polonya'nın Başı Belada
DOLU KADEHİ TERS TUT ŞARKI SÖZLERİ
Bir şey oldu sana anlatamadım, sana anlatma isteğimle savaştım.
Bana ihtiyacın olursa, sarıl ona. Elbet unutursun.
İçinizden hiçbirinize ait hissedemiyorum.
İçimde ki bu deli öfkenin nedeni ben miyim ?
DOLU KADEHİ TERS TUT GRUP ÜYELERİ KİMLER?
Dolu Kadehi Ters Tut, yaklaşık olarak 2010 yılından beri birlikte müzik yapmakta olan Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından, 2014 sonunda mevcut uğraşlarına alternatif bir duo proje olarak kuruldu. Zaman içinde ikilinin yegane müzikal uğraşı halini alan DKTT, tamamen Türkçe besteleriyle kendi iç dünyalarındaki hususları genellikle esprili, yer yer de ciddi bir biçimde, mümkün olduğunca şiirsel bir üslupla dile getirdikleri bir mecra oldu. Özellikle ikilinin Ömer Hayyam, Özdemir Asaf, Sabahattin Ali gibi isimlere olan ilgisi, bu şiirsellikte büyük rol oynamaktadır.
DOLU KADEHİ TERS TUT İSMİ HİKAYESİ
Grubun ismi de Ömer Hayyam'ın rubailerinin birinden alıntılanmıştır. Müzikal olarak "sadelik ve samimiyet" mottolarıyla hareket etmekte olan...
Ömer Hayyam'ın şiirine buradan ulaşabilirsiniz.