Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazolara ne oldu? CHP'li Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı

Dolmabahçe Sarayı'nda muhafaza edilen, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'den kalma 2 vazoyu her zamanki yerlerinde göremeyen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. 92 kilogram ağırlığındaki altın vazoların nerede olduğuna dair TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren CHP'li Mahmut Tanal, "Vazolar kayıpsa ya da kaçırıldıysa herhangi bir işlem yapıldı mı?" ifadelerini kullandı.

Dolmabahçe Sarayı'nda muhafaza edilen, Sultan Abdülmecid'den kalma, her biri 46 kilogram olan som altından 2 vazonun akıbeti Meclis gündemine taşındı. Konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren CHP'li Mahmut Tanal, Dolmabahçe Sarayı'nda vazoları her zamanki yerlerinde göremeyen vatandaşların endişeye kapıldığını belirtti. Toplam 92 kilogram ağırlığındaki altın vazoların şu an nerede olduğunu, kaçırıp kaçırılmadıklarını sordu.

Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yanıtlaması talebiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP'li Mahmut Tanal: Som altından olan, her biri 46 kilogram ağırlığındaki 2 vazo kayıp mıdır?

KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILMASINI İSTEDİ

Altın vazolar hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını isteyen Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Ersoy'dan şu soruların yanıtını istedi:

– Toplamda 92 kilogram ağırlığındaki som altından 2 tarihi vazo şu anda Dolmabahçe Sarayı'nda mıdır? Şayet Dolmabahçe Sarayı'ndaysa vazolar ziyaretçilerin görebileceği şekilde sergilenmekte midir? Şayet sergilenmemekteyse bunun gerekçesi nedir? Vazolar hangi sebeple sergilenmemektedir?

– Sultan Abdülmecid'den kalma altın vazolar şu an nerede sergilenmektedir?

– Dolmabahçe Sarayı'nı gezerken vazoları her zamanki yerlerinde göremeyen yurttaşlar, kıymetli 2 iki vazonun akıbetine ilişkin endişeye kapılmıştır. Som altından olan, her biri 46 kilogram ağırlığındaki 2 vazo kayıp mıdır? Herhangi bir müdahaleden dolayı, kaza sebebiyle zarar mı görmüştür?

– Som altından vazolar şu an nerede muhafaza edilmektedir? Vazoların bulunduğu yer belli değilse, bilinmemekteyse bu altın vazolar birileri tarafından kaçırılmış mıdır? Şayet vazolar kaçırıldıysa konuya ilişkin soruşturma başlatılmış mıdır? Vazolar kayıpsa, kaçırıldıysa herhangi bir işlem yapıldı mı, yapılıyor mu veya yapılacak mı?

– Dolmabahçe Sarayı'nda olması gereken altın vazoların şu an nerede olduğu, başlarına bir şey gelip gelmediği, kayıp olup olmadıkları, tekrar sergilenip sergilenmeyecekleri konusunda kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?