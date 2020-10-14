Dolar 7.93 lira, euro 9.31 lira, sterlin 10.24 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif geriledikten sonra Salı günü yeniden yükselişe geçen dövizler, yeni güne de tarihi yüksek düzeylerine yakın başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif geriledikten sonra Salı günü yeniden yükselişe geçen dövizler, yeni güne de tarihi yüksek düzeylerine yakın başladı.

TCMB Pazartesi günü lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faizleri 200 baz puan artırırken, döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarıya düşürdü. Buna göre, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizler 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi.

TCMB Cuma günü de döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükseltti. TCMB bu oranları 21 Ağustos'ta yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,170 ve 1,181 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.31 düşüşle 1,174.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.25 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.80 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9010 lira ve en yüksek 7.9424 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,euro en düşük 9.2816 lira ve en yüksek 9.3342 lirayı gördükten sonra, 9.31 – 9.32 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2394 lira ve en yüksek 10.2813 lirayı gördükten sonra 10.24 – 10.25 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17352 - 1.17509 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17407 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Küresel çaptaki gelişme ve haber akışları risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, yurt dışı piyasalarda son günlerin aksine dalgalı ve hafif satıcılı bir görünüm etkili oldu. "Gün içinde yukarı yönlü denemelerin yaşandığı BIST-100 Endeksi günü sınırlı bir kayıpla 1,174'lü seviyelerden kapattı. "Küresel risk iştahındaki seyir ve kur cephesindeki fiyatlamalar endeksin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. "Endeksteki yükselişlerde 1,182 – 1,192 ve 1,205 seviyeleri kısa vadeli önemli direnç noktalarıdır. 1,205 direncinin aşılması tarihi zirveleri tekrar gündeme getirebilir. "Geri çekilmelerde ise 1,166 ile 1,155 seviyeleri kısa vadeli ilk destek seviyeleri olup, bu seviyeler altında 1,141 – 1,135 aralığı güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı