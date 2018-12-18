Dolandırıcılıkta Pes Dedirten Yöntem

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Kadir Köse isimli bir çiftçi, pes dedirten bir yöntem ile dolandırılmaya çalışıldı. Kendilerini jandarma komutanı olarak tanıtan dolandırıcılar, uydu üzerinden bir dolandırıcıları takip ettiklerini söyledi. Muhtar ve aza ile de telekonferans yapan dolandırıcıların tuzağı Köse'nin oğlunun uyanıklığı bozuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Kadir Köse'yi, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan bir şahıs aradı. Telefon görüşmesinde dolandırıcı, "Uydu üzerinden dolandırıcıları takip ediyoruz" diyerek, Kadir Köse'yi kandırmaya çalıştı. Parasının çalınmaması için acilen bankaya gitmesini isteyen telefondaki şahıs, olayı kimseye de söylememesini istedi.

Telekonferans yaptılar

Bu arada Gökdere Mahalle Muhtarı Abdurrahman Karakan ve Aza Musa Balcı'yı da arayarak, tek tek konuşan dolandırıcılar, daha sonra ise Köse, Muhtar Karakan ve aza Balcı ile telekonferans yaptılar.

Konuşmalar üzerinde bankada bulunan 20 bin TL'lik parayı kurtarmak üzere Kadir Köse, ilçe merkezine doğru hareket etti. Bu esnada ise okuldan çıkan ve babasının telefon görüşmelerine şahit olan Abdulkadir Köse, durumdan şüphelenerek durumu önce annesine sonra da amcasına anlattı. Daha sonra ise Abdulkadir Köse, jandarma ekiplerini arayarak, yardım istedi.

Abdulkadir Köse'nin uyarısı üzerine amcası ise ilçe merkezindeki yakınlarına ve arkadaşlarına anlatarak, dolandırılmaya çalışılan kardeşinin durdurulmasını istedi. Bankanın önünde

bekleyen yakınları ise Kadir Köse'yi görür görmez hemen durumu anlattı.

İhbarı alan jandarma ekipleri ise hemen banka yetkilileri ile görüşerek, para transfer işleminin yapılmaması konusunda uyardı. Yakınlarının ikna edemediği Kadir Köse, bankaya girerek, güvenlik görevlisine durumu sordu. Jandarmanın uyarısı ile olaydan haberi olan güvenlik görevlisinin de telefonla arayanın dolandırıcı olduğunu söylemesi üzerine Kadir Köse ikna oldu.

Başından geçenleri anlatan Kadir Köse, "Çocuğumu okuldan almaya gitmiştim. O esnada telefonum çaldı. Arayan kişi kendisini astsubay olarak tanıtarak, 'bankadaki paranı çekecekler, bankaya yetiş. Uydu üzerinden dolandırıcıları takip ediyoruz' dediler. Telefonumu kapatmamı istediler. Israrla komutan olduğunu söylüyor. Savcı bey ile beni görüştürmek istediler. 'Bankaya gel mağduriyetini giderelim' dediler. Ben de hızlıca hareket ederek bankaya koştum. Evden çıkınca eşim ve oğlum, jandarmaya haber veriyor. Jandarma ekipleri de olaya müdahale etti. Sağ olsunlar dolandırılmaktan kurtardılar. Hesabımda da 15-20 bin lira civarı para vardı" dedi.

Uyanıklığı ile bobasının dolandırıcıların tuzağından kurtaran Abdulkadir Köse ise "Babam beni okula almaya gelmişti. Telefonla görüşmeye başladı. Bu arada, bana 'sus, jandarmalar' dedi. Adamlar hemen gel, kimseye söyleme demişler. Babam gidince ben de hemen annemi ve amcamı aradım, durumu anlattım. Sonra annem ile jandarmayı aradık, haber verdik" diye konuştu.

Bankanın güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, şahısların kimliklerini belirlemeye çalışıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA