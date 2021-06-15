Dokuma'ya yapılacak camide Emirgan Cami mimarisi uygulanacak
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Dokuma'ya yapılacak camide Emirgan Cami mimarisi uygulanacak

Dokuma'ya yapılacak camide Emirgan Cami mimarisi uygulanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmanlı dönemi mimarisi tarzında, Türk-İslam sanatlarının örneklerinin yer aldığı camiler inşa eden Kepez Belediyesi, ilçeye tarihi mimaride üçüncü bir cami daha kazandırıyor.

Osmanlı dönemi mimarisi tarzında, Türk-İslam sanatlarının örneklerinin yer aldığı camiler inşa eden Kepez Belediyesi, ilçeye tarihi mimaride üçüncü bir cami daha kazandırıyor. Dokuma semtine yapılacak caminin mimari modeli tarihi 'Emirgan Camii' olacak.

İlçenin merkez camii olarak Yeni Mahalle'ye, 14. yüzyılın sonu ile 15 ve 16. yüzyıl geçiş dönemi Osmanlı mimarisi esas alınarak tasarlanan Çelebi Sultan Mehmed Camii inşa edilmişti. Antalya'nın, 'Protokol Yolu' olarak bilinen Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Konyalılar Camii de, geleneksel Osmanlı mimarisindeki bir tasarımla yenileniyor. Caminin mimari projesi, Mimar Sinan'ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camii'nden esinlenerek hazırlanmıştı.

"Kepez'e tarihi mimaride çarşı"

Kepez Belediyesi, yoğun bir nüfusun bulunduğu ilçenin çarşısı olan Dokuma Semti'ne de, mimari dokusuyla değer katacak bir cami yapıyor. Cami, Yükseliş Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde, mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözülen alana inşa edilecek. Cami, imar planı paftasında cami yeri olan bin 400 metrekare alana yapılacak.

"Yükseliş'in merkezine yaşam alanı"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yükseliş Mahallemizin tam da merkezinde, oldukça geniş bir alanda mülkiyet problemi yaşandığını anımsatarak, Alan üzerinde 30-40 yıl evveline dayanan mülkiyet problemlerini çözdük. Alana çocuklarımız için park, gençlerimiz için kütüphane ve mahalle sakinlerimiz için de cami yapacağız" dedi.

"Yükseliş'e tarihi mimaride cami"

Yükseliş Mahallesi'ne hayırsever desteği ile yapacakları caminin mimarisinin özel olacağını aktaran Başkan Hakan Tütüncü, "Belediye olarak bazı camilerin yapılmasına öncülük ettik. Bazı camileri de kendimiz yaptık, yapıyoruz. Ama bu yaptırdığımız, öncülük ettiğimiz camilerin her birinde karakteristik bir mimari tarzı denedik. Yükseliş Mahallesi'nde yapılacak camide, 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı'sında İstanbul'da merkeze uzak köylerde yapılan camilerin mimarisi tarzında ahşap ağırlıklı, kubbesiz, ahşap çatılı olacak. Üzerinde çalıştığımız cami modeli de Emirgan Camii'nin ta kendisi olacak. Camiyi, 2022'deki Ramazan ayının ilk teravih namazı ile ibadete açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Caminin avlusuna kütüphane"

Çevresi yeşil alan olan caminin avlusunda kütüphane yapacaklarını da aktaran Tütüncü, "Kütüphane çocuklarımıza, gençlerimize hizmet edecek. Onların ders çalışabilecekleri, binlerce kitaba ulaşabilecekleri bilgi ile aydınlanabilecekleri muhteşem bir kütüphane olacak" şeklinde konuştu.

"Emirgan Hamid-i Evvel Camii"

Emirgan Hamid-i Evvel Camii, İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Emirgan semtinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir. Tarihi İstanbul Boğazı'nın hemen kıyısında yer alan Emirgan Hamid-i Evvel Camii 1781 yılında I. Abdülhamit tarafından erken yaşta ölen şehzadelerinden Mehmed ve onun annesi Hümaşah hatun için yaptırılmıştır. Günümüzde daha çok Emirgan Camii olarak bilinir. - ANTALYA

Dokuma'ya yapılacak camide Emirgan Cami mimarisi uygulanacak
Dokuma'ya yapılacak camide Emirgan Cami mimarisi uygulanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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