Doktorun ayağından vurulduğu davada 4 sanığa tahliye

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, iş çıkışı evine giderken yolunu kestiği nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt'u (34) silahla ayağından vurmak suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Göçer, 2 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, tutuklu yargılanan diğer 3 sanığa ise 2 yıl 8 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezaları vererek, tüm sanıkların tahliyelerine hükmetti.

Olay, geçen yıl 14 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Camiicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Erdal Kurt, iş çıkışı evine yürüdüğü sırada Mehmet Göçer ile karşılaştı. Doktor Kurt ile Göçer arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve Mehmet Göçer üzerindeki tabanca ile doktor Kurt'u ayağından yaralandı. Saldırgan Göçer, kaçmak isterken doktor Kurt tarafından yakalandı. Kendisini yaralayan saldırganı etkisiz hale getiren Dr. Kurt, olay yerine gelen polise teslim etti. Fail Mehmet Göçer, tutuklanarak cezaevine konulurken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda 1'i kadın 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklanan sanıklar hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'öldürmeye azmettirme' suçlarından dava açıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Göçer'in eylemini 'yaralama' suçu kapsamında değerlendirerek bu suçtan 4 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis 4 bin 800 TL para cezasına çarptırdı. Heyet, İdris A. ile Sacide A.'nın ise, 'yaralamaya azmettirme' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, Seyfettin D.'nın ise, 'yaralama' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, tüm sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.