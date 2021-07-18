Doktorlar dizisinin Doktor Arslan'ı ve Doktor Suat'ı tekrar bir arada
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Doktorlar dizisinin Doktor Arslan'ı ve Doktor Suat'ı tekrar bir arada

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Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin Doktor Arslan'ı Devrim Nas ve Doktor Suat'ı Bekir Aksoy, tekrar bir araya geldi. Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen arkadaşlıkları sürdüren ikilinin değişimi de gözlerden kaçmadı.

Tatili aileleriyle birlikte geçiren Doktorlar dizisinin oyuncuları Devrim Nas ile Bekir Aksoy, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaştı.

BEĞENİ YAĞMURU

İkilinin yıllar içindeki değişimi görenleri dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Doktorlar dizisinin Doktor Arslan'ı ve Doktor Suat'ı tekrar bir arada

10 YIL ÖNCE FİNAL YAPMIŞTI

10 yıl önce final yapan Doktorlar dizisinde, Devrim Nas 'Doktor Arslan'a Bekir Aksoy ise 'Doktor Suat' karakterine hayat vermişti.

Doktorlar dizisinin Doktor Arslan'ı ve Doktor Suat'ı tekrar bir arada
Doktorlar dizisinin Doktor Arslan'ı ve Doktor Suat'ı tekrar bir arada
Doktorlar dizisinin Doktor Arslan'ı ve Doktor Suat'ı tekrar bir arada
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