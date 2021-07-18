Doktorlar dizisinin Doktor Arslan'ı ve Doktor Suat'ı tekrar bir arada

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin Doktor Arslan'ı Devrim Nas ve Doktor Suat'ı Bekir Aksoy, tekrar bir araya geldi. Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen arkadaşlıkları sürdüren ikilinin değişimi de gözlerden kaçmadı.