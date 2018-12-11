Doktorlar Darp Olayını Kınadı

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan bir göz doktorunun eşini almak için gittiği sağlık ocağında bir hasta yakınları tarafından darp edildiği iddia edildi.

Alınan bilgilere göre olay, Midyat Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru Yaşar Dağ, eşini almak için gittiği sağlık ocağında darp edildi. Bağlar Sağlık ocağında doktor eşi İymen Dağ'ı almak için giden Dağ, burada eşinin ilaç yazmasını isteyen hasta yakını arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından hasta yakını tarafından darp edilen Dağ, yüzüne aldığı darbe nedeniyle 112 Sağlık ekibiyle hastaneyle getirildi.

Bunun üzerine, doktorun yakınları ve çalışma arkadaşları hastane önünde toplandı. Doktorun, mesai arkadaşları ve yakınları gazetecilere açıklama yaparak yaşanan darp olayını kınadı.

Aile Hekimi Nafi Güneş, Yaşar Dağ gördüğümüzde çok kötü bir halde olduğunu belirterek, "gözaltı, burun kemiği ve el parmakları kırık durumdaydı. Çok kötü bir şekilde 3-4 kişi tarafından darp edilmiş. Eşi aile hekimi… Bir bayan çocuğunu sağlık ocağına götürmeden ısrarla antibiyotik yazdırmak istiyor. Aile hekimi arkadaşımız yazmak istemiyor. Sağlık Bakanlığı özellikle antibiyotik yazılmaması ve özellikle hasta olmadan ilaç yazılmaması herkesin malumu… bayan doktorla tartışıyor, bir şey elde edemeyince 3-4 tane yakınını bayan aile hekimi arkadaşımızı darp etmek için saldırıya geliyorlar. Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru Yaşar Dağ hocamız, eşine almaya geldiği sırada bu tartışmayla karşılaşıyor. Bu şekilde olaya müdahil olmuş oluyor. Yaşar hocamız olmazsa bayan arkadaşımızı darp edecekler. Devletin memurları neden bu şekilde şiddete maruz kalabiliyor. Bir caydırıcılık yok. Yetkililerin bu konuya el atmasını ısrarla bekliyoruz." Dedi.

Darp edilen Doktorun ağabeyi Celal Dağ ise, "biz onu ambulansa getirinken, yine saldırdıklarını iddia ederek olayı kınadığını aktardı.

Doktorun yakını olan Hazni Acar'da, Yaşar Dağ, eşi İymen Dağ'ın sağlık ocağında daha yeni başladığını, hasta yakınları yanlarında hasta olmadan Doktordan, ilca yamasını istediklerini kaydetti.

Olayla ilgili darp iddiasıyla, soruşturma başlatıldı. Polis, olayla ilgili S.Ç., İ.E., ve E.Ç göz altına aldı.