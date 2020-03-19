Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür
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Nevşehir, Acıgöl

Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür

Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür Aile Hekimi sokağa çıkmayan köylülere teşekkür videosu çekti Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bulunan Entegre Hastanesinde görevli Aile Hekimi Doktor Hakan Gürbüz, Yuva köyünde yaşayan sokağa çıkmadıkları için teşekkür videosu çekerek sosyal medya...

19.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:05
Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür

Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür

Aile Hekimi sokağa çıkmayan köylülere teşekkür videosu çekti

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bulunan Entegre Hastanesinde görevli Aile Hekimi Doktor Hakan Gürbüz, Yuva köyünde yaşayan sokağa çıkmadıkları için teşekkür videosu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar olmak üzere mümkün olmadıkça dışarı çıkmayın çağrısının ardından Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde vatandaşlar dışarı çıkmıyor. Acıgöl Entegre Hastanesinde görevli Aile Hekimi Doktor Hakan Gürbüz'ün bugün sağlık ocağında görevli olması nedeniyle gitmiş olduğu köyde sokakta tek bir vatandaşın olmadığını gördü. Doktor Hakan Gürbüz bu durum sonrasında sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak dışarı çıkmayan tüm köylülere teşekkür etti. Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Yeşil Yuva köylülerine gerçekten çok teşekkür ederim. Hepsi evinden çıkmıyor. Kahvehanemiz kapalı, muhtarlığımızda kimse yok. Tek araba izi benim araba iziydi. Kurallara harfiyen uyan genellikle yaşlıların bağışıklık sistemleri zayıf, nefes darlığı olduğu bir yerde özellikle uyarı yapmıştık. Vatandaşımız bilinçli, anlıyor. Yuva köyüne hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Yani demek ki vatandaşımız kurallara uyuyor. İnşallah bu milat olur. Bundan sonra sağlığımıza özen gösteririz. Dünyada sağlığımızdan önemli hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha anlamış olduk. Hepinize sağlıklı günler dilerim Aziz Türk milletinin gençleri ve yaşlıları. Gerçekten hiçbir kimse yok" sözlerini paylaştı.

Gürbüz daha sonra ise Acıgöl Entegre Hastanesinde sağlık personelleri ile birlikte yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığını dinleyip evde kaldığınız için hepinize teşekkür ederiz" dedi.

Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür

Kaynak: İHA

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Doktordan sokağa çıkmayan köylülere teşekkür

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