'Doktor' unvanlı öğretmen 'Yılın Çalıkuşları'ndan biri oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde belirlenen "Yılın Çalıkuşları" etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni Hamidiye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde belirlenen "Yılın Çalıkuşları" etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni Hamidiye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan oldu. Kaplan, yılın öğretmenleri listesine akademik alanda yaptığı başarılı çalışmalar ile hak ettiği 'Doktor' unvanı ile girmeyi başardı.

MEB tarafından öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı gösteren, projeler geliştiren, yetenekli öğrencileri topluma kazandıran öğretmenler arasından 'eğitimde fark oluşturan 81 öğretmen' belirlendi. Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni Hamidiye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan oldu. Bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında her yıl Ankara'da ağırladığı 'Yılın Çalıkuşları', bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle online olarak Bakan Ziya Selçuk ile bir araya geldi.

Öğrencilere ve meslektaşlarına rol model oldu

Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Kadir Kaplan öğretmenlik hayatında birçok başarıya imza attı. Uluslararası dergilerde Türkçe eğitimi özelinde, alana doğrudan katkı sağlayacak 14 makale yayımlan Kaplan, çalıştığı okula kütüphane, akıl ve zeka oyunları atölyesi açılmasına katkı sundu. Çocukların, derslerini eğlenceli şekilde öğrenmelerini sağlayan Kaplan, öğretmenliğin yanı sıra akademik çalışmalarını da yürüterek hem kurum personeline hem de öğrencilere rol model oldu. Kaplan son olarak akademik hayatında Doktora unvanını almaya hak kazandı.

Öğretmenlik fedakarlık istiyor

Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan yaptığı açıklamada, öğretmenlik hayatına 2009 yılında başladığını belirterek öğretmenlik mesleğinin fedakarlık isteyen bir görev olduğunu söyledi. Kaplan şöyle devam etti:

"2013 yılında yüksek lisansımı 2020 yılında bu yıl doktoramı tamamladım. 12 yılıdır öğretmen olarak görev yapıyorum. Öğretmenlik fedakarlık demektir. Gerçekten biz öğretmenler her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi görerek onların hem akademik gelişimlerini hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onlar için gece gündüz demeden emek harcıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde onlardan kopmadan süreci sağlıklı bir şekilde atlatmaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Okul Müdürleri Nevzat Çakar'ın kendisini örnek göstermesiyle bu yıl Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni olarak seçildiğine aktaran Kaplan: "Yaptığım doktora çalışmaları sahada birebir karşılık buldu. Yöntem geliştirme, materyal üretimi, ders kitabı incelemeleri üzerine yaptığım 14 uluslararası dergide yayımlanmış makalem mevcut. Yine Türkçe eğitiminde yapmış olduğum 3 sözlü tebliğ bununla beraber katılmış olduğum pek çok sempozyum ve bildiriler var. Ben bu süreçte hem öğrencilerime hem de meslektaşlarıma örnek olurken akademik hayatıma da devam ediyorum" dedi.

Öte yandan 2019 yılında yılın öğretmeni yine Hamide'ye Ortaokulu'ndan Fen Bilgisi Öğretmeni Selda Topal olmuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı