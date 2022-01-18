Doktor, doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı! Dört kollu ve dört bacaklı bebek infial yarattı

Hindistan'da Sadar Hastanesi'nde meydana gelen doğum, hastanede alarma neden oldu. Doktorların bebeğin güvenliği açısından hemen polise haber verdiği doğumda, dört kollu ve dört bacaklı bir bebeğin dünyaya geldiği belirtildi. Bebek, ülke genelinde büyük infial yarattı.

Hindistan'da Sadar Hastanesi'nde 17 Ocak'ta gerçekleşen bir doğum, ülke genelinde büyük infiale neden oldu. Dört kollu ve dört bacaklı şekilde dünyaya gelen bebek, bir anda ünlü oldu. Henüz cinsiyeti açıklanmayan bebeğin bu şekilde doğması, yerel halk tarafından dini nedenlere bağlanıyor.

DOKTORLAR, HAMİLELİK KOMPLİKASYONUNU GEREKÇE GÖSTERDİ

Doğumdan sonra bebeği muayene eden doktorlar, hamilelik sırasında meydana gelen komplikasyonların bebeğin dört kol ve dört bacakla dünyaya gelmesini tetiklediğini belirtti.

HİNDU TANRISI OLARAK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Hintliler ise çocuğun bu şekilde dünyaya gelmesini ilahi bir nedene bağlıyor. Bebeğin Lord Ganesha'nın ruhunu taşıdığına inanan Hintliler, çocuğun ayrıca ilahi bir varlık olduğunu düşünüyor.

HEDİYE SUNMAYA BAŞLADILAR

Bebeğin dünyaya geldiği Sadar Hastanesi kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda kişi, yanında getirdikleri hediyeleri bebeğe adayarak, ailesine teslim etti. Dünya basını da dört kollu ve dört bacaklı bebeğe büyük ilgi gösterdi.

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