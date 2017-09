Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini yeni kazanan doktor adayları beyaz önlüklerini giydi.



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Töreni, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa İnan, Prof. Dr. Hüseyin Ahmet Tezel ile akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Tıp Fakültesi öğrencisi Sena Kurt, öğrenciler adına gerçekleştirdiği konuşmasında "İyi bir doktor olmak sağlam bir donanım ve gelişmiş bir alt yapı gerektiriyor. Trakya Üniversitesi tanı ve tedavi olanakları, gelişmiş alt yapısı ve zengin öğretim görevlisi kadrosuyla bizlere iyi bir doktor olmak için tüm imkanları sunuyor" dedi.



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir Beyaz Önlük Töreni tarihçesi hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında bu yıl tıp fakültesine 245 öğrencinin kaydolduğunu belirterek "Bugün burada 2023 yılında yani Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında mezun olacak ve ülkemize hizmet edecek doktorlarımızın töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Derslerimize davranış ve sosyal bilimler ile hukuk içerikli dersler ekledik. Yurt dışındaki staj imkanlarını artırdık. Sınıf ve amfilerimizin fiziki imkanlarını güncelledik. Belki de en önemlisi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kuruluna akreditasyon için başvuru yaptık. Doktorluk usta çırak ilişkisine benzeyen bir süreçle kazanılan bir meslek. Bu yüzden hocalarınızı rahat bırakmayın, onların sürekli peşinde olun. Zamanınızı kliniklerde geçirin. Beyaz önlüğünüz çalışmaktan kirlenebilir. Bu sorun değil. Çaresi var. Ama önemli olan yüreğinizi ve zihninizi kirletmemeniz ve aklınızı başkasına teslim etmemenizdir" dedi.



"En büyük gücünüz bilgi olacak"



Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne ve Trakya Üniversitesini tanıtarak başladığı konuşmasında "Trakya Üniversitesi 35 yıllık güçlü bir üniversite. Hocalarımız ve gelişmiş alt yapımızla hiçbir eksiğimiz yok. Bu sene siz öğrencilerimizin eğitimine kazandırdığımız uygulama merkezinde maketler üzerinden eğitim alacaksınız. Edirne ideal bir öğrenci şehridir. Burası 92 yıl başkentlik yapmış, çağ açıp çağ kapatmış, büyük bir medeniyet çınarının olduğu bir yer. Bu çınar muhakkak burada tohumlar bıraktı. İşte o tohumlar sizlersiniz. Medeniyetimizi tekrar ayağa kaldıracaksınız" ifadelerini kaydetti.



"Enstrümanınız yaratılmışların en şereflisi olan insan. Bu yüzden yaptığınız iş de kutsal bir meslek. Buraya gelirken ciddi emekler sarf ettiniz. Eğitiminizde şüpheleriniz olacak, üzüleceksiniz fakat öyle bir an gelecek ki bir cana can kattığınızda, bir çocuğun acısını dindirdiğinizde iyi ki bu mesleği tercih etmişim diyeceksiniz. En büyük gücünüz bilgi olacak. Hocalarınız sizi ilmek ilmek dokuyacak. Bu sebeple hocalarınızdan bir an bile ayrılmayın. Bazen öyle şeylere şahit olursunuz ki ciltlerce kitap okusanız bile ulaşamayacak bir bilgiye hocalarınız sayesinde ulaşabilirsiniz" diyen Rektör Tabakoğlu, öğrencilere büyük düşünmeleri tavsiyesinde bulunarak ailelere de desteklerinden ötürü teşekkür etti.



Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun'un yanı sıra Tıp Fakültesinin emekli ve görevdeki öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Tören, meslek andının okunmasıyla son buldu. - EDİRNE