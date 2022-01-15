Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki değişim anneyi harekete geçirdi, hemen hastane yönetimine koştu - Haberler
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Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki değişim anneyi harekete geçirdi, hemen hastane yönetimine koştu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Lola Saba isimli kadın, doğumdan sonra az kalsın başka bir aileye verildiğini ancak annesinin kucağına verilen başka bebeği hemen fark ederek, hastane yönetimine koştuğunu anlattı. Lola'nın videosu kısa sürede 11 milyondan fazla izlendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hastanede doğum sırasında bebek değişimi vakalarına sıklıkla rastlanıyor. Bu vakalardan biri de fotoğrafçı Lola Saba isimli kadının başına geldi. Doğduktan sonra kendi ailesi yerine başka bir aileye verilen kız, annesinin dikkati sayesinde kurtuldu.

Buna göre Lola'nın annesine doğumdan sonra başka bir bebek verildi. Ancak kadın, kendisine verilen bebeğin kendi bebeği olmadığını hemen fark etti. Çünkü hem bebeğinin kilosunda hem de vücut yapısında değişimler vardı.

Olayın ardından hastane yönetimine koşan Lola'nın annesi, kendisine yanlış bebek verildiğini belirterek ebeye suçlamalar yöneltti. Hastane yönetimi, bir yanlışlık olduğunu belirterek bu sefer Lola'yı gerçek ailesine teslim etti. Lola ise annesinin dikkati sayesinde başka bir aileye gitmekten kurtuldu.

Genç kadın, kendi başına gelen bu olayın başka ailelerin de başına gelmemesi için bir video çekmeye karar verdi. Lola'nın TikTok üzerinden paylaştığı video, kısa süre içerisinde 11 milyondan fazla izlenme aldı.

Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki detayı fark eden kadın, hastane yönetimine koştu

Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki detayı fark eden kadın, hastane yönetimine koştu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki değişim, anneyi harekete geçirdi

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