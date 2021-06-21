Doğumdan sonra değişti: Herkes bebek doğurup bir ayda incecik olmak zorunda değil
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Doğumdan sonra değişti: Herkes bebek doğurup bir ayda incecik olmak zorunda değil

Doğumdan sonra değişti: Herkes bebek doğurup bir ayda incecik olmak zorunda değil
Hürriyet - Haberler | Magazin

ŞİMDİ DE YUNANİSTAN'A GEÇTİLERYakışıklı oyuncu Orlando Bloom ile nişanlısı ünlü şarkıcı Katy Perry, Avrupa tatilini sürdürüyor.

ŞİMDİ DE YUNANİSTAN'A GEÇTİLER

Yakışıklı oyuncu Orlando Bloom ile nişanlısı ünlü şarkıcı Katy Perry, Avrupa tatilini sürdürüyor. Önce Venedik'i gezen ünlü çift şimdi de Yunanistan'ın Mykonos adasına geçti. Bloom ve Perry, hafta sonu da plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı.

YİNE MOR MAYO

Kısa bir süre önce ilk kez anne olan Katy Perry, plajda mor mayosuyla görüntüledi. Son bir yıl içinde gittiği tüm tatillerde aynı renk mayo giyen Perry'nin bu konudaki tercihini yine değiştirmediği görüldü. Geçen yılın ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getiren Katy Perry'nin hamilelik kilolarını henüz vermediği görüldü.

FAZLA KİLOLARI GÖZDEN KAÇMADI

36 yaşındaki Katy Perry'nin özellikle karın bölgesinde biriken fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı. Birçok kişi, doğum yaptıktan bir ay sonra eski incecik hallerine dönen ünlüleri gönderme yaparak "Herkes öyle olmak zorunda değil. Katy bu görüntüsüyle birçok hemcinsine güç verdi" yorumunu yaptı.

YENİDEN Mİ HAMİLE?

Katy Perry, kızı Daisy'yi dünyaya getirmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen birçok ünü meslektaşının aksine eski haline dönmekte acele etmedi. Hatta Perry'nin karnının görüntüsünü onun yeniden hamile olup olmadığı iddialarını da gündeme getirdi.

BABALAR GÜNÜ VİDEOSU

Bu arada Katy Perrl, iki çocuk basası olan nişanlısı Orlando Bloom'un Babalar Günü'nü de bir videoyla kutladı. Bloom'un eski eşi Miranda Kerr ile evliliğinden 10 yaşında Flynn adında bir oğlu, Katy Perry'den de 9 aylık Daisy adında bir kızı bulunuyor.

HASTANE ODASINDA

Perry'nin paylaştığı videoda 44 yaşındaki Orlando Bloom, kızı Daisy'nin dünyaya gelmesinden hemen önce görünüyor. Videoda Bloom, üzerinde koruyucu giysilerle hastane odasında görünüyor. Bu arada da rahatlatıcı bir müzik dinliyor. Videonun sonunda da doğum yapmaya hazırlanan Katy Perry'nin yüzü görünüyor.

Kaynak: Hürriyet

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