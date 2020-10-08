Yeni doğum yapan eşini hasta yatağında bıçaklayan eşe 18,5 yıl hapis cezası verildi
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Yeni doğum yapan eşini hasta yatağında bıçaklayan eşe 18,5 yıl hapis cezası verildi

08.10.2020 12:43 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:14

Gaziantep'te eşiyle birlikte yaşadığı evi terk edip ailesinin yanına dönen Güldane Yırtıcı, doğum yaptığı hastane odasında kocası tarafından bıçaklandı. Yeni doğum yapmış eşine önce şiddet uygulayıp sonra da bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, 18,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te yaşayan Güldane Yırtıcı(28), üçüncü çocuğuna hamile olduğu sırada sık sık anlaşmazlık yaşadığı ve şiddet gördüğü eşinden ayrılarak baba evine yerleşti. Yırtıcı, 25 Ağustos 2019 tarihinde, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bu sırada hastaneye ziyarete gelen Ahmet Yırtıcı(35), eşi Güldane'yi dövüp bıçakla kolundan ve yüzünden yaraladı. Kadının çığlıklarını duyan polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeni doğum yapan eşini hastane yatağında bıçaklayan eşe 18,5 yıl hapis cezası

''EŞİM ÖLDÜRMEK İSTESEM YANIMDA SİLAH OLURDU''

Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ahmet Yırtıcı, dün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ahmet Yırtıcı, hastaneye eşini öldürmeye değil, yuvasını kurtarmaya gittiğini iddia etti. Eşini öldürmek istemesi halinde yanında silah bulunduracağını öne süren Yırtıcı, "Hastanede bana ağza alınmayacak sözler söyledi. Bunun üzerine tartıştık ve olay meydana geldi. Ama asla öldürme kastım yoktu" dedi.

Yeni doğum yapan eşini hastane yatağında bıçaklayan eşe 18,5 yıl hapis cezası

SAMİMİ BİR PİŞMANLIĞI BULUNMADI

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, olay gününe ait kamera kayıtları, doktor raporları, tanık ve müşteki beyanları doğrultusunda, sanığı yeni doğum yapmış savunmasız bir durumda olan eşe kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 18,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın samimi bir pişmanlık duymadığı için cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Yeni doğum yapan eşini hasta yatağında bıçaklayan eşe 18,5 yıl hapis cezası verildi
Yeni doğum yapan eşini hasta yatağında bıçaklayan eşe 18,5 yıl hapis cezası verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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