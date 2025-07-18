Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma yönetmeliği 2025! Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma kimleri kapsıyor?

Kamuda görev yapan memurların doğum sonrası çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemeler, son günlerde kamuoyunun gündeminde yer almaya başladı. Özellikle çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı, birçok memur tarafından merakla takip ediliyor. Sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında "Memurlar doğumdan sonra yarım gün çalışabilir mi?" ve "Kamuda doğum sonrası yarı zamanlı çalışma nasıl uygulanacak?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, doğum sonrası kısmi zamanlı çalışma yönetmeliği nedir? Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma kimleri kapsıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar…

DOĞUM SONRASI KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2025!

Kamu kurumlarında görev yapan memurlar için doğum sonrası çalışma koşullarını esnek hale getiren "Doğum Sonrası Kısmi Zamanlı Çalışma Yönetmeliği", son dönemde çalışan ebeveynlerin en çok merak ettiği düzenlemeler arasında yer alıyor. Hem kadın hem erkek memurlara yönelik olarak hazırlanan bu yönetmelik, iş ve aile yaşamını dengelemeyi amaçlayan önemli bir sosyal hak sunuyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen Ek 43. madde kapsamında şekillenen düzenleme, doğum yapan memurlar ile eşleri doğum izninden dönen erkek memurların, çocuklarının ilköğretim çağına kadar olan süreçte yarı zamanlı çalışabilmesine imkân tanıyor.

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma yönetmeliği 2025

Yönetmeliğe göre, ilgili kamu personeli isterse haftalık çalışma süresini yarıya indirebiliyor. Bu çerçevede memurlar, tercihlerine göre haftanın 5 günü yarım gün ya da haftada 3 tam gün çalışma modelini seçebiliyor. Yarı zamanlı çalışılan bu süreçte, memurun maaşı ve sosyal hakları da orantılı olarak yarıya düşüyor. Ancak yıllık izin ve diğer özlük hakları korunmaya devam ediyor.

Uzun süredir uygulamaya alınması beklenen yönetmelik, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan metin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek uygulama süreci başlatıldı. Yönetmelik kapsamında her kurum kendi iç yönergelerini oluşturarak başvuru ve uygulama detaylarını belirleyecek.

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma kimleri kapsıyor

DOĞUM SONRASI KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu haktan hem kadın memurlar hem de baba olan erkek memurlar yararlanabiliyor. Talep edilen yarı zamanlı çalışma, çocuğun ilköğretim çağına kadar devam edebilecek ve memur isterse tek seferlik tam zamanlı çalışmaya geri dönüş hakkını kullanabilecek.

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı, kamuda esnek ve aile dostu çalışma modellerinin yaygınlaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uygulamanın önümüzdeki dönemde daha geniş kapsamda hayata geçirilmesi ve bazı meslek grupları için özel düzenlemelerin yapılması da gündemde.