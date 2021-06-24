Doğubayazıt'ta "Etkinlikbüs" ekibi öğrencilerle bir araya geldi
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Doğubayazıt'ta "Etkinlikbüs" ekibi öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Recep Çirik - Haberler | Güncel

Doğubayazıt'ta "Etkinlikbüs" ekibi öğrencilerle bir araya geldi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin destekleriyle oluşturulan "Etkinlikbüs" ekibi öğrencilerle bir araya geldi.

Doğubayazıt'ta "Etkinlikbüs" ekibi öğrencilerle bir araya geldi

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin destekleriyle oluşturulan "Etkinlikbüs" ekibi öğrencilerle bir araya geldi.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında, Halk Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitim Kursu öğretmen ve öğrencilerinin destekleriyle oluşturulan"Etkinlikbüs"ekibi öğrenciler ile buluştu. "Herkes için, her yerde eğitim" sloganıyla yola çıkan"Etkinlikbüs"ekibi, Küçük Yılanlı Köyü'nün minik öğrencileri ile bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında ilk olarak öğrencilere tiyatral bir gösteri canlandıran ekip sonrasında geleneksel oyunlardan bir kaçını öğrencilerle birlikte oynayarak öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdiler. Küçük Yılanlı Köyü öğrencileri öğretmenleri Mehmet Tabar ile birlikte ekibe sürpriz yaparak türküler söyleyip bu güzel günü daha da güzelleştirdiler. Minik öğrencilerle eğitici, bir o kadar da eğlenceli bir gün geçiren ekip öğrencilere küçük hediyeler taktim ederek onların mutluluğuna mutluluk kattı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ve fotoğraflar büyük beğeni aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başta İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ve "Etkinlikbüs" ekibine teşekkür etti.

Doğubayazıt'ta 'Etkinlikbüs' ekibi öğrencilerle bir araya geldi
Doğubayazıt'ta 'Etkinlikbüs' ekibi öğrencilerle bir araya geldi
Doğubayazıt'ta 'Etkinlikbüs' ekibi öğrencilerle bir araya geldi
Doğubayazıt'ta 'Etkinlikbüs' ekibi öğrencilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Çirik

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