Doğu Perinçek'ten tartışma yaratacak iddia: Bana suikast planlayan kişi şu anda İYİ Parti'de milletvekili

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Abdullah Çatlı'nın 1996 yılında Susurluk'taki kaza sonucu değil suikastle öldürüldüğünü iddia etti. O dönemde kendisine de bir suikast girişimi olduğunu belirten Perinçek, "İzmir'den bir grup Ankara'ya getirildi minibüsle. Ve bana suikast planlayan şahıs şu an İyi Parti'de milletvekili" ifadesini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da daimi konuk olduğu Çıkış Yolu programında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'in gündeme dair sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, Çiller Özel Örgütü başlığıyla 90'lı yıllarda hazırladıkları şemaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SUSURLUK'UN SUİKAST OLDUĞU KESİN"

Ulusal Kanal'ın haberine göre Perinçek, Susurluk'ta Abdullah Çatlı'nın kaza sonucu ölmediğini, suikasta uğradığını belirtti:

"Otomobil olayının (Susurluk olayı) suikast olduğu kesin. Yok edilmesi gereken kişiler vardı. Mesela bir tanesi Abdullah Çatlı. Abdullah Çatlı, öldürülmeden bir kaç ay önce, ''Ben de Doğu Perinçek'e gidip ona sığınacağım'' diyor. Bunu daha önce açıkladım. Abdullah Çatlı, bunu en yakınlarına söylüyor. Biz de en yakınlarından öğrendik. Diyor ki 'Beni öldürecekler. Beni kurtaracak tek insan var, Doğu Perinçek. Çünkü o Perinçek Gladyo ile Kontrgerilla ile mücadele ediyor ve beni Kontrgerilla yok edecek. Beni kullandılar, orada o işi burada o işi yaptırdılar' diyor fakat bize sıra gelmeden onu arabanın içinde imha ettiler."

SUİKAST GİRİŞİMİ AÇIKLAMASI

Perinçek, o dönemde kendisine de bir suikast girişimi olduğunu ve bu kişinin bir İyi Parti milletvekili olduğunu açıkladı:

"Abdullah Çatlı, Çiller Özel Örgütü'nün ve Gladyo'nun çeşitli suikast ve eylemlerinin başında olan isim. Sonra İbrahim Şahin Muzaffer Tekin'le birlikte, İşçi Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi. Ve o var dava dosyalarında, bir kağıt aldı ondan sonra üzerine dedi ki size suikast yapan şahıs dedi ve yazıp bana verdi ve ben onu sakladım. Bana bir suikast yapılmıştı, İzmir'den bir grup Ankara'ya getirildi bir minibüsle. Ve bana suikast planlayan şahıs şu an İyi Parti'de milletvekili."