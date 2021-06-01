Doğu Perinçek "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" dedi! Peker'den yanıt gecikmedi
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Doğu Perinçek "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" dedi! Peker'den yanıt gecikmedi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla tartışma yaratan Sedat Peker'in MOSSAD'ın avucunda olduğunu iddia etti. Peker'in açıklamalarının kamuoyunda söylendiği gibi bir suç örgütü liderinin yaptığı açıklamalar olmadığını belirten Perinçek, Peker'e açıklamaların birileri tarafından yaptırıldığını iddia etti. Sedat Peker ise Perinçek'in iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk ekranlarında 'Kübra Par ile Açık ve Net' programının canlı yayın konuğu oldu. Perinçek, "Açıklamalara baktığınız zaman arkasında CIA'yı MOSSAD'ı görmemek mümkün değil. Sedat Peker MOSSAD'ın avucunda" ifadelerini kullandı.

PEKER'E AÇIKLAMALARIN BİRİLERİ TARAFINDAN YAPTIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kamuoyunda söylendiği gibi bir suç örgütü liderinin yaptığı açıklamalar olmadığını, Peker'e açıklamaların birileri tarafından yaptırıldığını söyledi.

"BİR SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN BECEREBİLECEĞİ İŞ DEĞİL BUNLAR"

Sedat Peker'in Balkanlar'dan Dubai'ye uzanan kaçış rotasının tesadüf olmadığını belirten Perinçek, "Bakın şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai'de. Yarın Aydınlık'ta bütün ayrıntısıyla okuyabilir kamuoyu MOSSAD'ın avucunda. Peki Dubai'ye nasıl gitmiş? Balkanlar, ondan sonra Fas, Fas'tan Dubai. Bir suç örgütü liderinin becerebileceği iş değil bunlar. Yaptığı açıklamaların hepsine bakıyoruz, orada hedef hakikaten Türkiye" şeklinde konuştu.

SEDAT PEKER TWITTER'DAN YANIT VERDİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kendisiyle ilgili iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi. Peker, "Sayın Doğu Perinçek, benim cia'nın mossad'ın elinde olduğum çok komik. Ancak sizin saplantılı Çin hayranlığınız bir gerçek. Ak partiye destek veriyorum diye beni eleştiren siz, şuan benim yerime geçtiniz. Siz destek veriyorsunuz. Bunu da cia veya mossad mı organize etti?" ifadelerini kullandı.

İşte Peker'in o paylaşımı;

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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