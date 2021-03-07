Doğu'nun "kış cenneti" gündüz bembeyaz, gece ise ışıl ışıl
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Doğu'nun "kış cenneti" gündüz bembeyaz, gece ise ışıl ışıl

07.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:27
Doğu'nun

Son yıllarda ülkenin özellikle kış turizmi açısından parlayan yıldızı olan Erzurum, beyaz gelinliğini giydiği bugünlerde gece ve gündüz farklı güzelliğe bürünüyor.

Son yıllarda ülkenin özellikle kış turizmi açısından parlayan yıldızı olan Erzurum, beyaz gelinliğini giydiği bugünlerde gece ve gündüz farklı güzelliğe bürünüyor.

Yazılı tarihi çok eskilere dayanan kent, tarihi eserleri, spor tesisleri ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip.

Havası, suyu, sıra dağları, kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle bambaşka bir güzelliği bulunan kent, sayısız tarihi eseriyle tam bir açık hava müzesi konumunda.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1800 metre yüksekliği nedeniyle yaz aylarında yayla havasının yaşandığı Palandöken Dağı eteklerinde kurulu şehir, "ovadaki serin cennet" diye de anılıyor.

Şehir ışıklandırılan tesisleriyle geceleri ışıl ışıl

Kadim şehir Erzurum, Tortum Şelalesi, tarihi yapıları, atlama kuleleri, Palandöken Dağı ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Gece ışıklandırılan tarihi yapıları ve spor tesisleriyle adeta parlayan şehir, drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağışıyla adeta gelinliğini giyen kentin gündüz hali ile ışıklandırılan gece görüntüsü seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un yaz ve kış ayrı güzelliklerinin bulunduğunu söyledi.

Kentte inanç, kültür, tarih ve turizmde önemli eserlerin bulunduğunu ifade eden Almaz, şöyle konuştu:

"Koskoca Palandöken Dağı, pistler, sosyal tesisler sizleri bekliyor. Atlama kulelerinden tutun da medreselere, kalelere kadar her şey sizleri bekliyor. Erzurum'a gelmiş olanları tekrar bekliyor, gelmemiş olanları da bu güzellikleri görmeye, tatmaya, yaşamaya ve farklılıkları yaşamaya bekliyoruz. Erzurum bu anlamda bakir bir bölge. Özellikle kış sporları başta olmak üzere bu deneyimlerin yaşanması ve görülmesi lazım."

"Gündüzü ve gecesi bambaşka"

Almaz, kentte yaz ve kış sporlarının yapıldığına dikkati çekerek spor tutkunlarını kente davet etti.

Kenti "Beyaz Aşklar Şehri" diye nitelendirdiğini aktaran Almaz, şunları kaydetti:

"Aşk bir tutkudur, bağlantıdır ve sevgidir, beyaz ise Türk mitolojisinde temizliktir, ilktir ve başlangıçtır. Bu bağlılıkları, sevgiyi, doğallığı ve güzelliği yaşamak istiyorsanız Erzurum'dan başlayın. Erzurum'da yaz güzel görüntüler verdiği gibi kışın da çok farklı, nefis ve güzel görüntüler veriyor. Gündüzü ve gecesi bambaşka. Gece aydınlatması yapmışız, o deneyimi, görüntüyü ve güzelliği paylaşmak bambaşka. Yani çok farklı ve güzel görüntüler var ve bu deneyimlerin kesinlikle tecrübesi edilmesi ve mutlaka görülmesi lazım. Kış görüntüleri Erzurum'da hakikaten çok güzel ve haklı şöhretine de uygun. Şu güzelliği başka bir yerde yaşamanız mümkün değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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