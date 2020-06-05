Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ikinci cuma namazı, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da belirlenen camilerde ve meydanlarda eda edildi.

05.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:54

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ikinci cuma namazı, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da belirlenen camilerde ve meydanlarda eda edildi.

Sakarya'da belirlenen cami, pazar alanı ve meydanlara namaz öncesi gelen vatandaşlara, polis memurları ve cami görevlileri yönlendirmede bulundu.

Cami içinde ve dışında sosyal mesafe kuralı gereği oluşturulan aralıklarla saf tutan cemaat, salgın sürecinde ikinci cuma namazını kıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de belirlenen cami ve açık alanlara vatandaşlar, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından alındı.

Avlu ve meydan girişine konulan stantlardan cemaate maske, dezenfektan ve seccade dağıtıldı.

Vatandaşlar, sosyal mesafeye uyuyarak İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı'nda hazırlanan alanı doldurarak namaz kıldı.

Vatandaşların, cami ve açık alanlarda kılınan cuma namazına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Öte yandan Kandıra ilçesinin fethinin ardından ilk cuma namazının kılındığı yer olarak bilinen Kandıra Namazgah Çayırı'nda da cuma namazı kılındı.

Kandıra Belediyesi tarafından cuma namazı için hazır hale getirilen Namazgah Çayırı'nda yüzlerce vatandaş cuma namazını eda etti.

Düzce

Düzce'de sosyal mesafe kuralına uyularak Nurettin Zafer Stadı'nda cuma namazı kılındı.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından imam için kürsü kuruldu ve hutbe buradan okundu. Maskesiz vatandaşın olmadığı gözlenen namazın ardından cemaat sıra halinde stattan ayrıldı.

Bolu

Bolu'da cuma namazı havanın güzel olması dolayısıyla açık alanlarda sosyal mesafeye uyularak eda edildi.

Seccadesini alıp belirlenen alanlara akın eden vatandaşlar, maskeyle polis ekiplerinin gözetiminde alana alınan ve sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak cemaatle namaz kıldı.

Cuma namazı için camiye gelen 65 yaş üstü bazı vatandaşlar da sokağa çıkmaları yasak olmaları nedeniyle polisler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Bolu'da camilerin yanı sıra 17 Temmuz Spor Salonu ile Çıkınlar Mahallesi ile Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan kapalı pazar yerleri ile belirlenen yeşil alanlar ve parklarda cuma namazı eda edildi.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Hıdırlık Tepesi'ndeki tarihi namazgahlarda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen cuma namazı yeniden kılındı.

Şehrin kuş bakışı en güzel izlenebileceği yerlerden biri olan ve Türklerin Safranbolu'ya ilk geldiklerinde konuşlandıkları bölge olarak bilinen Hıdırlık Tepesi'nde, Orhan Gazi döneminde yaşamış Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın kumandanlarından Hıdır Bey'in türbesi, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Dr. Ali Yaver Ataman'ın anıt mezarı, Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa'nın türbesi ve iki açık namazgah bulunuyor.

Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi bulunan ve genellikle yağmur duası, asker uğurlaması ile Hıdırellez kutlamalarının yapıldığı, dönem dönem bayram ve teravih namazlarının da kılındığı bu alanda, cuma namazı eda edildi.

Safranbolu Müftüsü İsmail Temur'un kıldırdığı namazda, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı da saf tuttu.

Bartın

Bartın'da, cuma namazı havanın güzel olması dolayısıyla belirlenen 6 açık alanda sosyal mesafeye uyularak kılındı.

Seccadesini alarak belirlenen alanlara gelen vatandaşlar, maskeyle polis ekiplerinin gözetiminde alanlarda saf tuttu.

Bartın'da valilik önündeki alana dezenfektan kullanarak giren vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı. Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ve Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir de burada saf tuttu.

Zonguldak

Zonguldak'ta, Kovid-19 önlemleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ikinci cuma namazı eda edildi.

Kemal Köksal Stadyumu'na cuma namazı için gelen vatandaşlara maske dağıtıldı.

Seccadesini alan ve maskelerini takan vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek cuma namazını kıldı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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