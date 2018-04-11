Doğu Marmara Tarım Fuarı Başladı

Kocaeli'de ilk defa düzenlenen Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Sera-Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı kapılarını bugün açtı. Öncülüğünü Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, Kocaeli Sanayi Odası ve TÜYAP'ın destekleriyle gerçekleştirilen Doğu Marmara Tarım Fuarının açılışı protokolün yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açılışın ardından fuarda 100'e yakın firma, 200 ayrı marka ile stantlarını açarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Tarım Fuarı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yem bitkisi tohumu, yem katkı maddesi ve Kandıra Karpuzu tohumu dağıtılıyor.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Fuar açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KOTO yönetim kurulu başkan vekili Volkan Yılmaz, KOSGEB Kocaeli Müdürü İbrahim Ustamer, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, ilçelerdeki kooperatif başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KOCAELİ TARIM BAŞKENTİ OLACAK

İlk olarak konuşan Cihat Alagöz, "Kocaeli'yi Sanayinin başkenti olmanın yanı sıra ticaretin başkenti de yapacağız demiştik. Tarım Başkenti'de olacak. Ticaret Odamız ile düzenlediğimiz İDEV'de muazzam işler yaptı. Bugün Tarım Fuarımız ilk kez yapılıyor. Bu Fuarın şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

FUARLAR MOTİVASYON KAYNAĞIDIR

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, daha büyük fuar merkezleri yapmak zorunda olduklarını söyledi. "Uluslararası alanları açalım, kent gelişimi adına bu önemlidir. Fuarımızın önemli bir özelliği var. Köylülerimize tarımsal alan olanları ve bitki teknikleri ile ilgili olanları ilgilendiriyor. Bu şehirdeki verimi ve üretimi 7 gün 24 saate yaydığımız sürece önemli başarılar geleceğine inanıyorum. Bu fuarlar motivasyon kaynağıdır. Yetiştiricilik bu kente yakışır derecede olmalıdır. Sektörün oluştuğunu görüyoruz ve destekliyoruz. Estetik değerler kazandırmaya çalışıyoruz. Fuarımız bereketli olsun" dedi.

KENTEN KÖYE GÖÇÜ BAŞLATTIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak konuşmasına fuarın Kocaeli'ne bereketli olmasını dileyerek başladı. Özak; "Tarım, ülkemiz için çok önemli bir sektör. Ülkemizin geleceği için sağlıklı ve güvenli gıdaya önem verilmelidir. Kendi tarımsal ürünlerimize sahip olmak, kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelebilmek için tarıma büyük destek veriyoruz. Tarım çalışmalarımız artarak devam ediyor. 4 binden fazla çiftçiyi eğittik. Tarım danışmanlığı yaptık. Çiftimize 16 çeşit 150 bin meyve fidanı ve 300 bin çilek fidesi dağıttık. Damla sulama boruları ve organik gübre dağıttık. Yem bitkisi destekleme projesi Kocaeli Büyükşehir Belesiyesi olarak 2 milyon değerinde tohum dağıtıyoruz. 400 olan arıcı sayısını 700'e çıkardık. Kentten köye göçü başlattık" ifadelerini kullandı.

BİZİ HEYECANLANDIRIYOR

Vali yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Doğu Marmara denilince akla Kocaeli'nin geldiğini söyledi. Büyükçelik, "Kocaeli ilklerin kenti. İlimiz sanayi kenti, ticaret kenti, turizm kenti ve şimdi de Tarım kenti olma yolunda. İlk olmasına rağmen bu kadar ilginin olması bizi gelecek yıllar için heyecanlandırıyor" dedi.

FUAR, ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Tarım Fuarı, resmi açılış ve tohum dağıtım töreninin ardından tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları ağırlamaya başladı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Firmaların yanı sıra çevre illerden tarım ve hayvancılık ile ilgili birlik, kooperatif ve dernekler de fuarda stant açtı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın öncülük ettiği fuara, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi ve Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlıkları da destek veriyor.

TARIM SEKTÖRÜNÜ BİR ARAYA GETİREN FUAR

Türkiye genelinde tarımla ilgili sadece belirli alanlarda fuarlar düzenleniyor. Kocaeli'nde açılan Doğu Marmara Tarım Fuarı ise sera, sulama, ısıtma, ilaç, gübre, bilgisayarlı kontrol sistemleri, tohum, yem, fide, peyzaj gibi tarımla ilgili tüm sektörlerin yer alması özelliğiyle öne çıkıyor. Bu doğrultuda Fuara katılan çiftçi, üretici, mühendis, sektör girişimcileri, araştırma enstitüleri, ilgili kuruluşlar ve vatandaşlar, tarımla ilgili tüm sektörlere ait ürün örneklerinin hepsini bir arada tanıma fırsatı yakalıyor.

BÜYÜKŞEHİR TARIMI DESTEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile çiftçilere, tarım danışmanlığı desteği yürütüyor. 2010 yılından bu yana tarım ve hayvancılık ile ilgili, çiftçilerden gelen talepler ve üretimde yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik projeler uygulanıyor. Bu kapsamda yaklaşık 9 bine yakın çiftçiye yüzde 50 hibeli üretim materyali ve tarım danışmanlık destekleriyle modern tekniklerin yerinde öğretilmesi, eğitim çalışmaları yapılıyor. Ayrıca her yıl sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde, yem bitkisi tohumu desteklemesi yapılıyor. Bugüne kadar çiftçilere, 3 bin 100 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi.