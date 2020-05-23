Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde Pazar ve Pazartesi kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olacak kar yağışına karşın vatandaşlar buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
23.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:21

Doğu Karadeniz'deki 6 ilde Pazar ve Pazartesi kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışın yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve 25 Mayıs Pazartesi günü Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 5 İLDE DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusundaki Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir Haber
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı Haber
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Naci Bostancı Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Gülçin Ergül Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Lionel Messi Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 21:21:36. #1.15#
title