Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde Pazar ve Pazartesi kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olacak kar yağışına karşın vatandaşlar buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

Doğu Karadeniz'deki 6 ilde Pazar ve Pazartesi kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışın yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve 25 Mayıs Pazartesi günü Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 5 İLDE DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusundaki Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA