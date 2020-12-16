Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı
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Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı

16.12.2020 19:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:48
Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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