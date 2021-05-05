Doğu Karadeniz'de vaka sayıları düşüyor
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Doğu Karadeniz'de vaka sayıları düşüyor

İhlas Haber Ajansı / ERSEN KÜÇÜK - Haberler | Sağlık

- Doğu Karadeniz'de vaka sayıları düşüyor Vali Ustaoğlu'ndan rehavet uyarısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "İlimizde vaka sayıları düşüyor bu bizleri sevindiriyor ama bunun bizleri rehavete sürüklememesi lazım" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan tarihinde her 100 bin kişide...

- Doğu Karadeniz'de vaka sayıları düşüyor

Vali Ustaoğlu'ndan rehavet uyarısı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu:

"İlimizde vaka sayıları düşüyor bu bizleri sevindiriyor ama bunun bizleri rehavete sürüklememesi lazım"

TRABZON - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan tarihinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasını dün akşam açıklarken, buna göre geçen haftaya göre özellikle Doğu Karadeniz'deki vaka sayıları tam kapanma ile birlikte ciddi şekilde düşüşe geçti.

Koronavirüs risk haritasında 24- 30 Nisan tarihleri arasında Doğu Karadeniz'deki illerde 100 bin kişide görülen vaka sayılarında düşüş görüldü. Özellikle tam kapanma tedbirleri ve aşılamanın da etkisi ile her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Giresun'da 706,23'ten 388,44'e, Trabzon'da 353,74'ten 237,71'e, Rize'de 508,19'dan 353,70'e, Artvin'de 250,15'ten 194,10'a ve Gümüşhane'de 333,80'den 248,41'e geriledi. Düşüş oranı en yüksek yüzde 45 ile Giresun'da görülürken, bu ili yüzde 32,80 ile Trabzon, yüzde 30,40 ile Rize, yüzde 25,58 ile Gümüşhane ve yüzde 22,4 ile Artvin takip etti.

Konuyla ilgili katıldığı Trafik Haftası etkinliğinde basın mensuplarının sorusunu cevaplandıran Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tüm kapanma sürecinin Trabzon'da sorunsuz şekilde devam ettiğini ve kurallara büyük ölçüde uyulduğunu söyledi. Vali Ustaoğlu "Tam kapanma sürecinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşlarımızı uyararak tam kapanmanın sağlığımız için geleceğimiz için çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Dün akşam sayın bakanımız da paylaştı. Vaka sayılarımız ülkemizde ve ilimizde de düşüyor. Bu bizleri sevindiriyor ama bunun bizleri rehavete sürüklememesi lazım. Hep birlikte kurallara uyarak bu 17 günlük sürenin sonunda inşallah çok daha umutlu daha güzel olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Doğu Karadeniz'de vaka sayıları düşüyor
Doğu Karadeniz'de vaka sayıları düşüyor
Doğu Karadeniz'de vaka sayıları düşüyor
Doğu Karadeniz'de vaka sayıları düşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSEN KÜÇÜK

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