Doğu Guta Sorunları Gaziantep'te Konuşuldu

Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 5 yıldır dünya ile iletişimi olmayan ve Esad rejimi işgali altındaki Doğu Guta'daki sorunlar, Gaziantep'te düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı.

Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşturduğu platform tarafından Gaziantep'te düzenlenen toplantıya, Suriyeli gazetecilerin yanı sıra Arap Dünyasından ve Türkiye'den de çok sayıda basın mensubu katıldı. Arapça, İngilizce ve Türkçe sunumların yapıldığı toplantıya, Suriye Amerikan Tıp Topluluğu, Türkiye Ülke Müdürü Dr. Mazen Kewara, Suriye Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği Koordinatörü Dr. Diaa Alzamel, Suriye STK platform koordinatörü Dr. Mohammed Alhammadi ve çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci katıldı. Öte yandan Doğu Guta'da halen görev yapan Doktor Fayez, programa Skype üzerinden bağlanarak salondaki katılımcılara orada yaşanan sorunlar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda Guta'da hakim olan açlık ve sefalet konuşuldu. Öte yandan 400 bin nüfuslu bölgede hayat pahalılığının üst seviye olduğu belirtildi.

" İnsanlar açlıktan ve bombardımandan ölüyor"

Programa Skype üzerinden bağlanan Doktor Fayez Doğu Guta'da insanların her gün açlıktan veya bombardımandan öldüğünü belirtti.

Fayez, uçakların sivilleri de hedef aldığını belirterek "2012 yılından bu yana Doğu Guta ağır bir abluka altında. ve 2013 yılında Doğu Guta ağır bombardıman altında. Özellikle son dönemlerde çok fazla katliamlar yaşanıyor. Uçaklar sivil ve asker ayırt etmeden herkesi hedef alıyor. Özellikle hastaneler, okullar ve diğer sivil yerleşim yerleri hedef alınıyor. 400 bin insan dar bir alanda çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyorlar. Tüm dünya, Uluslararası Kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler buna sessiz kalıyor. Orada her gün insanlar açlıktan ve bombardımandan hayatlarını kaybediyorlar. Tüm dünya harekete geçip orada yaşanan katliamlar için bir şeyler yapmalıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP