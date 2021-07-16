Doğu Anadolu'da vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini andı
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Doğu Anadolu'da vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini andı

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkan vatandaşlar, şehitleri andı, selalar okundu.

Erzincan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkan vatandaşlar, şehitleri andı, selalar okundu.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Kur'anı Kerim okunup, duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi dev ekranda vatandaşlara izletildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Sancak Koşusu'na katılan sporcular, sancağı Erzincan Valisi Mehmet Makas'a teslim etti.

Vali Makas, burada yaptığı konuşmada, tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamamış bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Makas, "Hamdolsun, vatan söz konusu olduğunda menfaatlerin unutulduğu, önce vatan diyen milli yürekler olduk, meydanları doldurduk. Hainlere, işbirlikçilere, ihanet şebekelerine, sözde üniforma giymiş teröristlere geçit vermedik. Bizleri yok etmek isteyen, geleceğimizi karartmak isteyenlere boyun eğmedik." dedi.

Programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzincan Belediyesi Mehter Takımı davetlilere konser verirken şiir ve müzik dinletisi ve kahramanlık türkülerinin seslendirilmesi ile devam eden program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi.

Doğu Anadolu'da vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini andı
Doğu Anadolu'da vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini andı
Doğu Anadolu'da vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini andı
Doğu Anadolu'da vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini andı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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