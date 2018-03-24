Doğu Anadolu'da Şiddetli Rüzgar ve Fırtına

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Ağrı'da bir kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, bazı evler, binalar ile araç garajlarının çatılarının uçmasına neden oldu.

Zaman zaman etkisini artıran fırtına dolayısıyla ilçenin Uzunyazı köyünde de Abdullah Bayram'a (40) ait evin çatısı uçtu. Tamir için çatıya çıkan Bayram, rüzgar nedeniyle dengesini kaybedip zemine düşerek yaralandı. Bayram, sağlık ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçedeki Küçük Sanayi Sitesi'nde de bazı iş yerlerinin de çatısı uçtu. Çatılardan düşen parçalar sebebiyle Ağrı-Erzurum Karayolu'nda hareket halindeki bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İlçedeki Esentepe Mahallesi'nde bir garajın uçan çatısı altında kalan otomobil ve traktörde maddi hasar oluşurken, Cumhuriyet Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısından düşen parçalar bir otomobile zarar verdi.

Evinin çatısı uçan vatandaşlardan Fettah Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde oturuyorduk aniden büyük bir ses geldi, dışarı çıktığımda çatıların koptuğunu gördüm, o anda binanın altından geçmekte olan çocukları seslenerek uyardım, çocuklar düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu." dedi.

Fırtınanın saatteki hızı 84 kilometreye ulaştı

Kars'ta ise sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren ve saatte 84 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle hatlar zarar gördü ve elektrik kesintisi yaşandı.

Fırtına, Kars-Digor karayolundaki Oto Galeri Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinin çatısının uçmasına neden oldu. Çatılardan kopan parçalar yola savrulurken yoldaki bazı araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Vatandaşların yoldan kaldırdığı sac parçaları fırtına yüzünden tekrar yola savrulurken bazı parçalar da elektrik tellerinde asılı kaldı.

Hastane ile ağız ve diş sağlığı merkezinin çatısı uçtu

Fırtına sebebiyle kentin Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarı'ndaki Harakani Devlet Hastanesinin de çatısı kısmen uçtu. Çatıdan kopan parçaların araçlarına zarar vermemesi için hastane yakınındaki araçlar çekici ile kaldırıldı.

Ağız ve Dış Sağlığı Merkezinin çatısının da uçtuğu kentteki bir başka olayda da çatıdan düşen parçaların isabet ettiği bir otomobilde hasar meydana geldi.

Fırtına, ağaçları devirip elektrik hatlarına zarar verdi

Rüzgar yüzünden söz konusu kentlerin yanı sıra Erzurum'da da bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince cadde ve sokaklardan kaldırıldı.

Erzincan'da da şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaçlar devrilmiş, otobüs durakları hasar görmüş, hatlarının zarar görmesine bağlı olarak elektrik kesintisi yaşanmıştı.