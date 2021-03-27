Son dakika haberleri! Doğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi

Son dakika haberine göre Ağrı'da Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Ağrı'da Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Çocuklarıyla camiye gelen vatandaşların maske takıp sosyal mesafeye uyduğu gözlendi.

Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'daki camilerde de Berat Kandili için programlar düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez