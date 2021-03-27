Son dakika haberleri! Doğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
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Son dakika haberleri! Doğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberine göre Ağrı'da Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi

Ağrı'da Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Çocuklarıyla camiye gelen vatandaşların maske takıp sosyal mesafeye uyduğu gözlendi.

Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'daki camilerde de Berat Kandili için programlar düzenlendi.

Son dakika haberleri! Doğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
Son dakika haberleri! Doğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
Son dakika haberleri! Doğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
Son dakika haberleri! Doğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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