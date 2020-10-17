Doğu Akdeniz hamlesi rahatsız etti! Alman Bakan Maas, Türkiye ziyaretini iptal etti
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Doğu Akdeniz hamlesi rahatsız etti! Alman Bakan Maas, Türkiye ziyaretini iptal etti

17.10.2020 22:47 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:54
Doğu Akdeniz hamlesi rahatsız etti! Alman Bakan Maas, Türkiye ziyaretini iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndermesi nedeniyle Ankara'ya planladığı ziyaretten vazgeçtiğini ifade etti.

Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu hafta gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye ziyaretini Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle iptal ettiğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ HAMLESİ RAHATSIZ ETTİ

Maas, "Türkiye, araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndererek daha önce özenle yaratmış olduğumuz güven atmosferine ciddi şekilde zarar verdi. Bu nedenle Ankara'ya planladığım ziyaretten vazgeçtim" diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİĞİN SONA ERMESİ İÇİN ARABULUCULUK YAPIYORDU

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu. Maas'ın Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret etmesi bekleniyordu.

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