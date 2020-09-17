Doğu Akdeniz gerginliği devam ederken Yunanistan, Türkiye sınırına dev haç yerleştirdi
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Doğu Akdeniz gerginliği devam ederken Yunanistan, Türkiye sınırına dev haç yerleştirdi

Son dönemde Yunanistan ile Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz nedeniyle gergin devam eden ilişkiler sonrası komşudan yeni bir hamle geldi. Yunanistan, Türkiye sınırındaki bir alana dev haç dikti. Haçın açılışı ise papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı.

17.09.2020 16:02 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:29

Son dönemde Doğu Akdeniz'de gerginlik çıkaran Yunanistan'ın Türkiye sınırında dikkat çeken bir tören düzenlendi. Meriç Nehri bölgesinde dev bir haç diken Yunanlılar, duaların okunduğu bir tören gerçekleştirdi. Haç üzerinde Türkiye'den bile görülebilecek şekildeki ışıklandırmalar dikkat çekti.

DEV HAÇ DİKTİLER

Yunanistan, Türkiye sınırında ilgi çeken bir görüntü verdi. Yunanistan ile Türkiye'nin ayrıldığı Meriç (Evros) Nehri bölgesinde dikilen büyük haç için tören düzenlendi. Törende, Kumçiftliği olarak bilinen bölge olan Orestiada'ya bağlı Nea Vissa'daki Agia Paraskevi Manastırı'nın bulunduğu alana dev haç dikildi.

IŞIKLANDIRMALAR TÜRKİYE'DEN BİLE GÖRÜLEBİLİYOR

Haç, Türkiye'den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı. Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu. Törene ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Doğu Akdeniz gerginliği devam ederken Yunanistan, Türkiye sınırına dev haç yerleştirdi
Haber Yorumları (23)
TURCO: Keşke biz de dev hoparlörler ile Fetih Suresi okutsak, mehteran çalsak. . .
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HAKAN GULER: bizde islam ın bayrağını dikelim biri ayetler biri sembol
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HEKİMOĞLU: Onlar kendi peygamberleri ne de inanmıyorlar ki. ''İsa peygamber benden sonra hak peygamber gelecek. O son peygamber olacak dedi. '' de bunlar inanmıyor. .
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