Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na katılan Türk savaş gemileri, Kıbrıs Türk halkını selamladı
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Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na katılan Türk savaş gemileri, Kıbrıs Türk halkını selamladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na katılan TCG Gazi Hasan Paşa ve TCG Osmangazi savaş gemileri, Girne Limanı'nın yanından geçerek Kıbrıs Türk halkını selamladı.

07.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:20

Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye'nin katılımıyla icra edilen Akdeniz Fırtına'sı Tatbikatı'na katılan Türk savaş gemileri, Kıbrıs Türk halkını selamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor.

Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na katılan Türk savaş gemileri, Kıbrıs Türk halkını selamladı

SAVAŞ GEMİLERİ KIBRIS TÜRKÜ'NÜ SELAMLADI

Tatbikata katılan TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) savaş gemileri Girne Limanı yanından geçerek, Kıbrıs Türk halkını selamladı. Savaş gemilerinin halkı selamlaması büyük ilgi çekti.

Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na katılan Türk savaş gemileri, Kıbrıs Türk halkını selamladı

Kaynak: DHA

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