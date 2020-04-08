Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - ADANA Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da iş insanı Uğur Erbil, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için merkez Seyhan ilçesi Özler Caddesi'ndeki aile şirketi olan otellerinin önüne "dezenfeksiyon tüneli" kurdu.

Vatandaşlara ücretsiz hizmet veren tünelde, harekete duyarlı sensörler dezenfektan püskürtüyor.

Uğur Erbil, yaptığı açıklamada, salgından bir an önce kurtulmayı temenni ederek, "Dezenfeksiyon tünelini ücretsiz şekilde halkımızın hizmetine sunduk. Bu tünelin milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Seyhan Belediyesi de internet üzerinden spor eğitimi, tiyatro gösterimleri ve çocuklar için eğitim videolarıyla "evde kal" çağrılarına destek oluyor.

Halkın temastan kaçınarak salgından korunması için Seyhan Belediyesi resmi YouTube kanalı üzerinden, "evde spor, evdeki eşyalarla spor, evde aerobik egzersizleri" gibi etkinlikler, "Köpek, Kadın, Erkek" ve "Mıstık ile Fıstık" adlı tiyatro oyunlarının gösterimleri online hizmet ile yapılıyor.

Kaynak: AA