Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu kimdir? Rıfat Serdaroğlu'nun eski görevi neydi? Çoban Ateşi Hareketi nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu kimdir? Rıfat Serdaroğlu'nun eski görevi neydi? Çoban Ateşi Hareketi nedir?

Türk siyasetinin tecrübeli isimlerinden Rıfat Serdaroğlu tarafından kurulan Doğru Parti, siyaset dünyasındaki yerini aldı. Peki, Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu kimdir? Çoban Ateşi Hareketi nedir? Rıfat Serdaroğlu'nun eski görevi neydi?

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu kimdir? Rıfat Serdaroğlu'nun eski görevi neydi? Çoban Ateşi Hareketi nedir?
25.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:43

Serdaroğlu ve arkadaşlarının başlattığı Çoban Ateşi Hareketi, bugün kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vererek Doğru Parti adıyla siyasi hayatına başlıyor. Peki, Rıfat Serdaroğlu'nun eski görevi neydi? Çoban Ateşi Hareketi nedir? Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu kkimdir?

RIFAT SERDAROĞLU KİMDİR?

1948 yılında İzmir Bergama'da doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçenin belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. 1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1985'te ilk kongrede il başkanı seçildi. Parlamento öncesinde serbest çiftçilik yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde İzmir 3. bölgeden milletvekili oldu.

1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. ANAP'a geçti.Yeniden İzmir milletvekili seçildi. Evli iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu kimdir? Rıfat Serdaroğlu'nun eski görevi neydi? Çoban Ateşi Hareketi nedir?
Doğru Parti

ÇOBAN ATEŞİ HAREKETİ NEDİR?

Serdaroğlu, Çoban Ateşi Hareketi hakkında şu açıklamaları yapmıştır:

Son olarak "Çoban Ateşi Hareketi" diye bir demokrasi platformu oluşturduk. Anadolu'yu dolaştık. Parti kurma aşamasına geldiğimiz ve kuruluş tarihimizi açıklayacağımız 14 Mart 2020 günü, Pandemi nedeniyle çalışmalarımızı durdurduk.

Çare, yeniden bir ve bütün olma zamanıdır. Eğer Türk Milletine gerçekler anlatılabilir ve ayağa kaldırılabilirse, bu belaların üstesinden gelebiliriz.

Çoban Ateşi Hareketi Merkez Yönetimi ve Kurucuları, Türk Milletinin hayrına olacak her türlü dayanışmaya açıktır.

İlgili Haberler

2020 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları
2020 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları
Doğu Perinçek kimdir? Doğu Perinçek kaç yaşında, nereli? Doğu Perinçek hayatı ve biyografisi!
Doğu Perinçek kimdir? Doğu Perinçek kaç yaşında, nereli? Doğu Perinçek hayatı ve biyografisi!
Halit Oflaz kimdir? Halit Oflaz kaç yaşında? Halit Oflaz ölüm sebebi nedir?
Halit Oflaz kimdir? Halit Oflaz kaç yaşında? Halit Oflaz ölüm sebebi nedir?
TÜİK nedir? TÜİK görevi nedir? TÜİK başvuruları nasıl yapılır? TÜİK sonuçları sorgulama ekranı
TÜİK nedir? TÜİK görevi nedir? TÜİK başvuruları nasıl yapılır? TÜİK sonuçları sorgulama ekranı

Manşet

Haberler

Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Ekonomi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu 3. Sayfa
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı 3. Sayfa
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Güncel
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ozan Güven Halit Ergenç Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu kimdir? Rıfat Serdaroğlu'nun eski görevi neydi? Çoban Ateşi Hareketi nedir? - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 15:05:04. #1.14#
title