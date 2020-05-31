Döğer Belediye Başkanı Demirel: "Covid-19 sağlık taraması şahsi talebim üzerine tedbir amaçlı... Afyonkarahisar'ın Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, beldede yaptırdığı Covid-19 taraması ile ilgili açıklama yaptı.

Afyonkarahisar'ın Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, beldede yaptırdığı Covid-19 taraması ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Demirel yaptığı yazılı açıklamada, "Covid-19 ile ilgili beldemizde vaka sayısı bir kişide olması nedeni ile İhsaniye Kaymakamımız bilgisi dahilinde İl Sağlık Müdürlüğünden beldede tarama talebimiz oldu. Bu talep doğrultusunda gelen dört sağlık ekip ve belediye personelimiz ile beldede vatandaşların sağlık taraması yapıldı. Durum böyle iken Afyonkarahisar basınında yer alan 'Afyonkarahisar'da her şey normalleşirken o kasabada neden Covid-19 taraması yapıldı.' Talihsiz yayınlanan haberi üzülerek okudum. Kasabamızda korona virüs Covid-19 sağlık taraması iyi niyetli olarak ve vatandaşlarımızın kurallara uyarak daha rahat hareket edebilmeleri amacıyla, tamamen halis niyetle Döğer Belediye Başkanı olarak şahsi talebim üzerine tedbir amaçlı olarak yaptırılmıştır. Sağlık taraması sonucunda vatandaşlarımızın maskesiz dışarı çıkmamaları, sosyal mesafeyi korumaları, birbirlerine ev ziyaretlerine gitmemeleri ve kurallara uymaları hususunda daha hassas davranmaları gerekmekte olduğu tavsiye edilerek, şu an için kasabamızda sıkıntılı bir durum ve karantina söz konusu olmadığı hususu da vatandaşlarımıza ilanen duyurulmuştur. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve bilgi kirliliğinin önlenmesi açısından bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA