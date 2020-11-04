Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Doğduğun ev kaderindir 18. Bölüm 1 fragmanı izle!

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve her Çarşamba izleyicileri ekrana bağlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir 18. Bölüm 1 fragmanı izle! Doğduğun ev kaderindir 18. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir'in yenibölümünde neler olacak? Doğduğun Ev Kaderindir 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TV8'de...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 17. BÖLÜM SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mehdi, değişiyor mu? Zeynep'e karşı aşırı korumacı ve kıskanç davranmaya başlayan Mehdi, öfkesine hakim olamıyor. İkili arasında ipler iyice geriliyor. Zeynep'in patronunun onu evine bırakması üzerine Mehdi çılgına dönüyor. Zeynep de 'Ben bu evde sana biat ettiğim için değil, sana aşık olduğum için kalıyorum!' diyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her hafta çarşamba akşamları TV8'de yayınlanıyor. Bugün 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamaı TV8'de yayınlanacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.