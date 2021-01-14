Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm fragmanı! Doğduğun Ev Kaderindir 29. bölümde neler olacak?

Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm fragmanı merak ediliyor. Zeynep ve Barış ise adını koymaya cesaret edemedikleri inişli çıkışlı bir yakınlaşma içindedir. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 29. bölümde neler olacak?

Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine izleyicilerin takibine alındı. Çarşamba günleri Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir ilk bölümünden itibaren severek takip ediliyor. Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı dizide Mehdi ve Zeynep'in yaşadığı olaylar anlatılıyor. Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm izleme linki ve 28. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 27. BÖLÜM ÖZETİ

Cezaevindeki Mehdi bebeğini daha rahat görebilmek için Benal'le evlenir. Zeynep ve Barış ise adını koymaya cesaret edemedikleri inişli çıkışlı bir yakınlaşma içindedir. Mehdi'nin aklının hala Zeynep'te olması Mehdi'nin içinde bulunduğu çemberi daha da daraltırken Zeynep artık ufka bakmak istemektedir. Ancak geçmişinden gelen yükler Zeynep'in peşini bırakmayacaktır. Mehdi'nin ailesi Mehdi'nin hapisten çıkması için şikayetini geri çekmesi konusunda Zeynep'e ısrar etmektedir. Bu baskılar altındaki Zeynep bir avukat olarak ceza kavramını, bir kadın olarak özgürlük kavramını sorgularken, Mehdi'nin ailesi kendisine bambaşka bir duyguyla baş başa bırakır: vebal…

Barışların ise evlerine yeni bir soluk getiren beklenmedik bir misafiri vardır: Rize'den gelen dayıları Ali Rıza. Ali Rıza'nın İstanbul'a gelişindeki gizli planı Barış'a bir yuva kurmaktır: Sultan'ın çöp çatan konusundaki maharetini hemen fark eder ve yeni bir ittifak doğar.

Hapiste Mehdi'yi kötü bir sürpriz beklemektedir: Mehdi'nin babasını öldüren Veysi'nin adamları onu hapiste tuzağa düşürerek ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakır… Her ne kadar boşanmış olsalar da Zeynep'in daha düğün günlerinden başlayan, Mehdi'nin başı belaya girecek mi, hayatıyla sınanacak mı endişeleri tekrar su yüzüne çıkar. Zeynep Mehdi'ye öfkesine rağmen onun yanında olup olmamak konusunda karar vermek zorunda kalacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan "Doğduğun Ev Kaderindir", insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan "İnsan kaderini değiştirebilir mi?" sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep'in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi'nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul'da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.