Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm izle TV8! Doğduğun Ev Kaderindir fragmanı, son bölüm izle! (23 Aralık)

Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisidir. Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölümü ekrana geldi. Dizinin sevenleri 25. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir son fragman

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 25. BÖLÜM FRAGMANI!

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi'nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep'in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk'tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi'ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir Çarşamba akşamı saat 20:00'da TV 8 ekranlarında yer almaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir 24. yeni bölüm fragmanı izle!



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Uzaklaştırma kararı Mehdi'yi derinden etkiler. Zeynep'e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi'nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış'a sığınır. Bu sayede de Barış'ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar.

Barış, Zeynep'e yardım etmek için evinin kapılarını açtığında aslında Zeynep'in de ona yardım edebileceğini görür. Zeynep o evde hiç ummadığı yepyeni bir arkadaş edinecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

Mehdi'nin ortadan kayboluşuyla hem Mehdi'nin hem de Zeynep'in ailesi paniğe sürüklenir. Cemile olanlar için Zeynep'i suçlarken Nermin ve Sakine de başka bir hesaplaşma içindedir. Sonunda Sakine o güne kadar inkar ettiği Mehdi'nin öfkesini kendi gözleriyle görerek ilk pişmanlığını yaşar.

Mehdi ailesini de polisleri de umursamadan kararlılıkla kendine bir plan çizer. Ne pahasına olursa olsun kendini Zeynep'e anlatmaya kararlıdır. Bu durum Mehdi'yi hiç tahmin etmediği karanlık bir rotaya sokacaktır.