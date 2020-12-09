9 Aralık Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 23.yeni bölüm fragmanı izle!
İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta? 9 Aralık Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 23.yeni bölüm fragmanı izle!
Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisidir. Doğduğun Ev Kaderindir 22. bölümü ekrana geldi. Dizinin sevenleri 23. bölüm fragmanını araştırıyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ!
Zeynep'in eski acıları Mehdi'nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir. Mehdi'nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep'in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır. Barış ve Nermin'in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür. Mehdi'nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarına başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum'a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi'nin Bayram'ı kendi evine getirişi ile gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan'da görülecek davanın tarihi de gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi'nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan'ın atacağı adımla hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Doğduğun Ev Kaderindir Çarşamba akşamı saat 20:00'da TV 8 ekranlarında yer almaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?
Oyuncu kadrosu ve karakterler
Demet ÖzdemirZeynep
İbrahim ÇelikkolMehdi
Zuhal GencerSakine
Senan Kara Nermin
Nail KırmızıgülEkrem
Engin HepileriFaruk
Elif Sönmez Cemile
Hülya Duyar Sultan
Mehmet Korhan Fırat Celal
Fatih Koyunoğlu Nuh
Nurşim Demir Zeliha
Zeynep Kumral Müjgan
Naz Göktan Emine
Kazım Sinan Demirer Bayram
Kayra Zabcı Yasemin
Helin Kandemir Kibrit/ Dilara
Emir Talha Ali
Ali Oğuz Şenol Tolga
Binnur Kaya Zeynep'in terapisti
Engin Öztürk Barış
Teoman Kumbaracıbaşı Burhan
Alp Akar Remzi