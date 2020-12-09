9 Aralık Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 23.yeni bölüm fragmanı izle!

Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisidir. Doğduğun Ev Kaderindir 22. bölümü ekrana geldi. Dizinin sevenleri 23. bölüm fragmanını araştırıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ!

Zeynep'in eski acıları Mehdi'nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir. Mehdi'nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep'in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır. Barış ve Nermin'in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür. Mehdi'nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarına başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum'a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi'nin Bayram'ı kendi evine getirişi ile gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan'da görülecek davanın tarihi de gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi'nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan'ın atacağı adımla hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir Çarşamba akşamı saat 20:00'da TV 8 ekranlarında yer almaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Demet ÖzdemirZeynep

İbrahim ÇelikkolMehdi

Zuhal GencerSakine

Senan Kara Nermin

Nail KırmızıgülEkrem

Engin HepileriFaruk

Elif Sönmez Cemile

Hülya Duyar Sultan

Mehmet Korhan Fırat Celal

Fatih Koyunoğlu Nuh

Nurşim Demir Zeliha

Zeynep Kumral Müjgan

Naz Göktan Emine

Kazım Sinan Demirer Bayram

Kayra Zabcı Yasemin

Helin Kandemir Kibrit/ Dilara

Emir Talha Ali

Ali Oğuz Şenol Tolga

Binnur Kaya Zeynep'in terapisti

Engin Öztürk Barış

Teoman Kumbaracıbaşı Burhan

Alp Akar Remzi