Doğduğu hastanede karantinaya alındı

14.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:11

Çin'den getirildikten sonra karantinaya alınan ve 14 günlük karantina süresi dolan vatandaşlardan Burcu Öner, 34 yıl önce doğduğu hastanede karantinaya alındığını söyledi.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü sebebiyle Vuhan'da bulunan 42 kişi ve onları almaya giden mürettebat, Türkiye'ye gelmelerinin ardından 14 gün boyunca karantinada tutuldu. Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından hastaneden ilk kez çıkan Serkan Atamer, Burcu Öner ve Meltem Soylu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vuhan'da yaşayan ve İngilizce öğretmenliği yapan Burcu Öner (34), "Şu anda mutluyum ancak bir tarafım buruk, çünkü oradaki arkadaşlarımızı bıraktık. Şu anda 15 günümüzü tamamladık, çok harika bir süreçti. Beklemiyorduk bu kadar güzel ağırlanacağımızı. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı, doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Hastane çıkışında direkt olarak Anıtkabir'e gideceğini söyleyen Öner, Ankara'da doğduğunu, Vuhan'da İngilizce öğretmeni olarak çalıştığını belirtti.



"Doğduğum hastanede karantinaya alındığımı öğrendiğimde çok şaşırdım"



Karantina altına alındığı hastanede dünyaya geldiğini öğrendiğini anlatan Öner, "Anneme Ankara'ya gidip karantina için kalacağımız hastaneyi söylediğim zaman, annem 'Ben seni orada dünyaya getirmiştim' dedi. Hatta odama çıktıktan sonra da annemi görüntülü aradım ve 'Hangi odada doğurdun' diye sordum. O da, '3. kat 307 numaralı odada doğurmuştum' dedi. Milyonda bir olacak bir olay gerçekleşti. Anneme, 'Aynı odadayım, sana iyi baktı, bu oda bana da iyi bakacak' dedim" ifadelerini kullandı.



"Çok güzel bir organizasyonla buraya geldik"



Serkan Atamer (37) ise, Vuhan'ın biraz uzağında olduğunu söyleyerek, "Devletimiz, Sağlık Bakanımız, Pekin Başkonsolosluğumuz sürekli bizim yanımızda yer aldı. Kontrol altında kalmak için uzun bir süre evden dışarı çıkamadık. Onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Vuhan'daki ambulans uçak ayarlandıktan sonra özel bir araçla bizi alarak Vuhan'a getirdiler. Çok güzel bir organizasyonla buraya geldik" dedi.



İki haftalık karantina sürecinin güzel geçtiğini ve özellikle yemekleri çok beğendiğini belirten Atamer, memleketi Erzincan'a gidip eş, dost ve akrabalarla vakit geçireceğini aktardı. Çin'e tekrar dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine Atamer, "Biliyorum ailem beni izliyor ama tehlike geçtikten sonra olabilir" şeklinde konuştu.



"Virüs kapmamak için dışarı çıkmıyorduk"



Virüs kapmamak için dışarı çıkmadıklarını anlatan Atamer, "Ben Vuhan'ın biraz dışındaydım ama bizim olduğumuz bölgede her ne kadar uzak olursa olsun insanlar kendini güvende tutmak için evlerden çok fazla dışarı çıkan olmuyordu. Kısıtlı erzakla evde idare etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.



"Bir anda karantina kararı alındı ve hiçbir şekilde ulaşım bulamadık ve orada kaldık mecburen"



Vuhan'da doktora öğrencisi olduğunu belirten Meltem Soylu da (31), "Karantina haberiyle beraber şok yaşadık. Hiç beklemiyorduk. Daha öncesinde böyle bir virüsün yayıldığını duymuştuk ama bu kadar ciddi boyutlarda olduğunu idrak edememiştik. Bir anda karantina kararı alındı ve hiçbir şekilde ulaşım bulamadık ve orada kaldık mecburen" şeklinde konuştu.



Büyükelçilik aracılığıyla ayarlanan özel araçlarla evlerinden tek tek alındıklarını ve havaalanına götürüldüklerini söyleyen Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek, sağlıklı olmaktan mutlu olduğunu belirtti.



"Tezimi savunmak için tekrar döneceğim"



Çin'de yarım kalan tezini yazmaya Türkiye'de devam edeceğini söyleyen Soylu, "Okulumuza duruma göre karantina bittikten sonra geri döneceğim ve tezimin savunmasını yapıp mezuniyet işleriyle uğraşacağım" diye konuştu.



Karantina kararı alındığında sokağa çıkmalarının yasaklandığını ve belirli miktarda yiyeceklerinin olduğunu aktaran Soylu, "Sürenin en kadar olduğunu ve uçağın ne zaman geleceğini bilmediğimiz için erzaklarımızı yetirmemiz gerekiyordu. Arkadaşlarımızla olamamak, onlara ulaşamamak ve tek başımıza bir odada olmak değişik bir psikolojiydi" ifadelerini kullandı.



14 günlük karantina sürecinin ilk bir haftasında koridora dahi çıkmadıklarını ve personelin kendilerine maskelerle hizmet verdiğini söyleyen Soylu, testlerin temiz çıkmasının ardından bir tehlike olmadığını anlayıp karantinadaki diğer arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti. Vuhan'da bulunan Pakistanlı arkadaşlarının kendi devletlerinden tahliye yardımı alamadıklarını kaydeden Soylu, arkadaşlarının bulunduğu ortamın okulun içi olduğunu ve önlemlerin yüksek seviyelerde olduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA