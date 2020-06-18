Doğasıyla cezbeden Yerköprü Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı Konya'nın Hadim ilçesinde derin vadisi ve doğal güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen, yeşil ile mavinin buluştuğu Yerköprü Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre evden çıkmayan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Konya'nın Hadim ilçesinde derin vadisi ve doğal güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen, yeşil ile mavinin buluştuğu Yerköprü Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre evden çıkmayan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Konya'ya 100, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede, Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde yer alan Yerköprü Şelalesi, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri durumunda bulunuyor.

Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle evde bunalan vatandaşlar, normalleşme süreciyle birlikte, 25 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan şelaleyi geziyor.

Manzarasında fotoğraf çektirmek ya da öz çekim yapmak isteyen birçok kişinin adeta sıraya girdiği şelale, çevre düzenlemesinin ardından ziyaretçilerine çevresinde piknik yapma imkanı da sunuyor.

"Yeşil alanı, doğayla iç içe olması beni adeta büyüledi"

Ziyaretçilerden Salih Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yerköprü Şelalesi'nin ailece vakit geçirmek için güzel bir mekan olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle şehirde bunaldıklarını belirten Yardımcı, şunları kaydetti:

"Konya merkezde ikamet ediyorum. Yerköprü Şelalesi'ne ilk defa geldim. Buranın suyu ve havasını çok beğendik. Bundan sonra da vakit buldukça gelmeyi düşünüyoruz. Sessiz, nezih bir yer. Çocukların eğlenebileceği, vakit geçirebileceği güzel yerler var. Özellikle yeşil alanı, doğayla iç içe olması beni adeta büyüledi. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Konya merkezde bu tarz yerler çok yok. Merkezden uzak olmasına rağmen gelip görmeye değer."

Ziyaretçilerden Mehmet Yılmaz ise 18 yaşından küçük olduğu için daha önce yaş sınırlamasına takıldığını ifade etti.

Salgın nedeniyle evde kapalı kaldıklarını anlatan Yılmaz, "Yasaklar kalkınca buraya geldik. Yüzmek için uygun yerleri var. Herkesi buraya davet ediyorum, gelip görülmesi gereken bir yer. Çoğu insan burayı bilmiyor. Buraya kendi aracımız ve imkanlarımızla geldik. İmkanı olmayanlar için Konya Büyükşehir Belediyesi ve yakın ilçe belediyesi günübirlik otobüs turları düzenlese güzel olur." diye konuştu.

Kaynak: AA