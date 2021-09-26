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Doğaseverler Takoran Vadisi'nde buluştu

AA / Cuma Sarı - Haberler | Kültür Sanat
Doğaseverler Takoran Vadisi'nde buluştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen Takoran 3. Kültür ve Doğa Etkinlikleri, ülkenin farklı bölgelerinden yüzlerce sporcu ve doğaseverin katılımıyla başladı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen Takoran 3. Kültür ve Doğa Etkinlikleri, ülkenin farklı bölgelerinden yüzlerce sporcu ve doğaseverin katılımıyla başladı.

Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğin ilk gününde Takoran Vadisi'ne gelen ve Fırat Nehri'nin oluşturduğu eşsiz güzellikteki vadiyi görme fırsatı bulan sporcu ve doğaseverler, olta balıkçılığı, kano, bisiklet yarışması ile doğa yürüyüşlerine katıldı.

Uçurtma şenliğinin de yer aldığı programda sıra gecesi ekibi tarafından yöresel türküler seslendirildi.

Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdulkadir Eneş, AA muhabirine, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri etkinliklere Türkiye'nin her bölgesinden çok sayıda sporcu ve doğaseveri misafir ettiklerini söyledi.

Etkinliklere ilginin çok fazla olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Eneş, "Etkinliklerimizin amacı Takoran Vadisi'nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve bunu geliştirmektir. Bunu yapabilmek için ise bu tarz faaliyet ve etkinliklere ihtiyacımız var. Bunun çok faydalı olacağına inandığımız gibi ilerisi için de daha geniş çaplı festivallere referans olacağını düşünüyoruz." dedi.

Ülkenin farklı yerlerinden insanların etkinliklere katılmasının Takoran Vadisi'nin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Eneş, şöyle konuştu:

"İzmir'den Ordu'ya Karadeniz'den Ege'ye İç Anadolu Bölgesi'nden Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar yaklaşık 500 profesyonel ve amatör sporcu programımıza katıldı. Etkinliklerde dereceye giren sporcularımıza çeşitli ödüllerimiz olacak. Bunun yanı sıra gelen misafirlerimize anı ve hatıra olarak da çeşitli hediyeliklerimiz var."

"Ailemle etkinliklere katıldım"

Ordu'dan Takoran'a geldiğini söyleyen olta balıkçısı Arzu Koyun, "3 aylık bebeğim var, onu alıp ailemle birlikte geldim. Etkinlikleri seviyorum, burası ise apayrı bir güzel olmuş. Daha önce de etkinliklere katıldım ancak bugün bir başka şenlik ortamı var, her şey çok güzel olmuş. Hele ki davul ve zurna bambaşka güzel ve ben ilk defa canlı canlı gördüm. Seyretmişliğim var ki çok seviyorum ancak böyle canlı görmek bambaşka." diye konuştu.

Üç gün sürecek etkinlikler kapsamında, yarışmalar, tekne turu, yürüyüş programları gerçekleştirilecek.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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