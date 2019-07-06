Doğasever gezgin Karaca, Bitlis'de

HAYALİNİ kurduğu 'Dünya Barış Ormanları' projesini hayata geçirmek için işinden istifa edip il il dolaşan gezgin Yunus Emre Karaca (29), Bitlis'e geldi. Burada gençler ve çocuklarla birlikte çevre temizliği yapan Karaca, dünya barışı için fidan dikimi gerçekleştirdi.

'Dünya Barış Ormanları' projesini hayata geçirmek için işinden istifa edip il il dolaşan arkeolog Yunus Emre Karaca, gittiği kentlerde fidan dikimi ve çöp toplama etkinliği gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Bitlis'e gelen Karaca, gençler ve çocuklarla birlikte çevre temizliği yapıp dünya barışı için fidan dikimi gerçekleştirdi. Bitlis'e ilk defa geldiğini belirten Karaca, Bitlis Belediye Başkanlığının da kendisine destek verdiğini söyledi. Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Karaca, "Bu yola çıkmadan tüm kıyafetlerimi Kızılay'a kitaplarımı ise Türk Halk Kütüphanesine bağışladım. Bunun sebebi ise mülkiyet duygusunu ortadan kaldırmaktır. Çünkü insanlar bir şeye sahip değilse bunun derdine de düşmüyor. Her şeyimi bağışladım ve sırt çantamla yola çıktım. Bu şekilde hayatta iz bırakmayı planlıyorum. 81 ili ve dünya başkentlerini gezerek Dünya Barış Ormanları'nı kurmayı hayal ediyorum. Yavaş yavaşta hayallerime kavuşuyorum. Bugün Bitlis'teyim ve burada 8. projemi gerçekleştiriyorum" dedi.

Bitlis'te gençlerle birlikte çevre temizliği yaptıklarını anlatan Karaca, Bitlis'teki ilgiden oldukça memnun kaldığını söyledi. Başlattığı projeye gençlerin destek vermesinin kendisini çok umutlandığırdığını belirten Karaca, "Yarın buradan otostopla Hakkari'ye gideceğim. Amacım bunun farkındalığını toplumumuz gösterebilmekti ve insanların buralara gelmesini sağlamaktır. Çünkü insanlar buraya arabalarıyla zor gelirken ben otostopla geldim. Hiç bir sıkıntı yaşamadım. Ben istiyorum ki tüm halkımızı buralara gelsin" dedi.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran ise Yunus Emre Karaca'nın başlattığı projeyi desteklediklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Kaynak: DHA

- Bitlis