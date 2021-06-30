Doğanyurt'ta Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Halk Kütüphanesi açıldı
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Doğanyurt'ta Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Halk Kütüphanesi açıldı

Doğanyurt'ta Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Halk Kütüphanesi açıldı
Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde hayırsever Cengiz Aygün'ün katkılarıyla yaptırılan Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Doğanyurt İlçe Halk Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde hayırsever Cengiz Aygün'ün katkılarıyla yaptırılan Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Doğanyurt İlçe Halk Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Törene, Vali Avni Çakır, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Necmi Özben, Kaymakam Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Vali Avni Çakır, açılışı yapılan öğretmenevinin misafirleri ağırlayacağını söyledi.

Öğretmenevi ile birlikte kütüphanenin açılışını da yaptıklarını belirten Çakır, "Bu ayın sonunda inşallah burası cıvıl cıvıl olacak. Çocuklar burada çayını kahvesini içerken kitaplarıyla da beraber olacak." dedi.

En çok kitap okuyan ilk 3 öğrenciyi ödüllendireceklerini ifade eden Çakır, "Ben de birer altınla onları ödüllendireceğim. Ama öğrencilerimizden çok katılım bekliyoruz. Başta Kaymakamımız, Belediye Başkanımız olmak üzere desteklerinden dolayı kütüphane konusunda özellikle Kültür Bakanlığımıza yine Öğretmenevi Akşam Sanat Okulumuzun yapımında emeklerinden dolayı Cengiz Aygün ailesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hayırsever Cengiz Aygün de, Doğanyurt ilçesini çok sevdiğini vurgulayarak, "Hemen 50 kilometre ileride Cide'de doğmuş babamız Necdet Ruhi Aygün'ün isminin burada öğretmenevine verilmiş olması bizi gururlandırdı. Teşrifleriniz için, burada olduğunuz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cengiz Aygün'e katkılarından dolayı plaket verildi. Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya da Aygün'e Fahri Hemşerilik Beratı takdim etti.

Doğanyurt'ta Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Halk Kütüphanesi açıldı
Doğanyurt'ta Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Halk Kütüphanesi açıldı
Doğanyurt'ta Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Halk Kütüphanesi açıldı
Doğanyurt'ta Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Halk Kütüphanesi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu

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Doğanyurt'ta Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Halk Kütüphanesi açıldı - Haberler
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