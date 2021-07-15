Doğanşehir'de Halk Kütüphanesi açıldı
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Doğanşehir'de Halk Kütüphanesi açıldı

Doğanşehir'de Halk Kütüphanesi açıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir Halk Kütüphanesinin açılışını yaptı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir Halk Kütüphanesinin açılışını yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir Kaymakamlığınca projelendirilen Doğu Anadolu Proje Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğanşehir Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla 150 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphanenin açılışı yapıldı.

Baruş, açılışta yaptığı konuşmada, hayal kurmak için okumanın gerektiğini belirterek kendisinin de geleceğe ilişkin hayallerinin okumakla başladığını anlattı.

Çocuklara okumayı tavsiye eden Baruş, "Her zaman yanınızda daima bir kitap olsun ve hayallerinizi daima diri tutsun. Çünkü hayalleriniz ne kadar büyük olursa geleceğiniz de o kadar parlak olur. Sevgili velilerimiz sizde çocuklarımızı Lütfen okumaya teşvik edin, birlikte olduğunuzda her akşam mutlaka birlikte kitap okuyun ki sizin hayalleriniz çocuklarınızın hayallerine yetişebilsin, onları anlayabilesiniz. Değerli Doğanşehirli kardeşlerimiz, kitapların bulunduğu ve insanların o kitapları oradan alıp düşünce dünyasına kazandırabildiği yerler kütüphanelerdir." dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu da öğrencilerin ve vatandaşların bu nezih ortamda rahatça kitap okuyabilecekleri bu güzel eserin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yaklaşık 6 bin kitap bulunan kütüphanenin açılışının yapılmasının ardından Baruş, kütüphanenin ilk kitabını okudu, öğrencilere kitaplar dağıttı ve kitapları imzaladı.

Açılışa, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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