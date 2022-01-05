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Doğanşehir'de dönüşümlü başkan yardımcılığı

Doğanşehir'de dönüşümlü başkan yardımcılığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dönüşümlü başkan yardımcılığı gereği Mustafa Birişik göreve başladı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dönüşümlü başkan yardımcılığı gereği Mustafa Birişik göreve başladı.

Doğanşehir Belediyesi'nde merhum belediye başkanı Vahap Küçük'ün başlattığı dönüşümlü başkan yardımcılığı görevi encümenler arasında yapılacaktı. Erkenek Belediye Meclis Üyesi ve Doğanşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Bekir Alpagut'un görev süresinin dolması üzerine görevinden ayrıldı. Yeni başkan yardımcısı ise Kurucaova belediye meclis üyesi olan Mustafa Birişik oldu.

Doğanşehir ilçesi 1979 Kurucaova doğumlu olan Birişik, 2002'de AK Parti'de siyasete başladı. Birişik evli ve dört çocuk babası. - MALATYA

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