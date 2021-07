Doğanşehir Bıçakçı Mahallesinde incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, "BIÇAKÇI MAHALLEMİZ YAŞLISIYLA GENCİYLE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Doğanşehir İlçesine Bağlı Bıçakçı Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinlerinden mahalle sorunlarını dinleyerek bir süre sohbet etti.

Ziyarete Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Gürlek, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, İş adamı Vahap Küçük ile ilgili şube müdürleri katıldı.

MAHALLEMİZ 150 HANE VE 600 NÜFUSLU BİR YERLEŞİM YERİ

Bıçakçı Mahallesi hakkında bilgiler veren Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Gürlek, "Mahallemiz 150 hane ve 600 nüfuslu bir yerleşim yeri. Mahallemiz dağlık bir yapıya sahip. Tarımla uğraşan bir mahalleyiz. Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer katılımcılara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

SAYIN VALİMİZE VE BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Mahalle sakinlerine coşkulu karşılamalarından dolayı teşekkür eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Bıçakçı Mahallemiz muhtarımızın da ifade ettiği gibi geçimini tarımla sağlıyor. Muhtarımızın ve mahallelilerimizin Taziye evi talebi var. Bıçakçı mahallemiz her zaman Devletinin yanında olmuştur. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

MAHALLE HALKI TALEPLERİNİ İLETECEK

Bıçakçı Mahallesinin sorunlarının ve taleplerinin dile getirileceğini belirten Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, "Bugün burada mahalle sakinleri sorunlarını ve taleplerini dile getirecekler. İletilecek olan taleplerle ilgili olarak Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ellerinden gelen yardımı yapacaklardır" şeklinde konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK VARSA HİZMET ÜRETMEK KOLAYDIR

Bıçakçı mahallesinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Bıçakçı'da hemşerilerimizin bizleri canı gönülden karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ziyaret gerçekleştirdiğimiz bölgelerde öncelikle birlik, beraberlik ve dayanışmaya bakıyorum. Bir memlekette birlik ve beraberlik varsa hizmetler en kolay iştir. Belediye Başkanı olduğunda herkes projelerini açıklar bana sorduklarında projemin birlik ve beraberlik olduğunu söyledim. Bıçakçı'yı da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla birlik beraberlik içerisinde Anadolu'ya yakışan güzel ve müstesna bir yer olarak gördüm. Bu değerlerimizi bozmamamız lazım. Bu hasretlerimizi yitirmememiz lazım. Bir belediye başkanı olarak birlik ve beraberliğin korunmasından ve hasretlerin yitirilmemesinden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bizim Türk töresinde kadın erkek yan yanadır. Kadın erkeği tamamlar, erkek kadını tamamlar. Gençlerimizin fikir ve düşünceleri de bizim için önemlidir. Yaşlılarımızın tecrübeleri bizim için çok önemlidir.

Doğanşehir ilçemizin önemli değerleri vardır. Bunlardan biri de değerli büyüğümüz Vahap Küçük'tü. Allah rahmet eylesin. Çok cömert biriydi. Biz hayır çarşısı yaptığımızda adının Vahap Küçük Hayır Çarşısı olmasını istedik. Çünkü kendisini yaşamında kimseye yok demedi, kimseyi geri çevirmedi. Dolayısıyla Vahap Küçük'ün kapısı açık olsun istedik. Sağ olsun Vahap Küçük'ün oğlu Vahap Beyde çarşımızın giyimle ilgili bütün masraflarını karşılayacağını söyledi. Zaten Battalgazi Belediye Başkanlığımız döneminde yaptığımız hayır çarşımızda da giyim masraflarını kendileri karşılıyordu. Sadece Malatya'da değil Türkiye'nin her noktasında hayır hasenat konusunda valilik ve kaymakamlıkların hepsinin isteklerini geri çevirmiyorlar ve desteklerini şirketleriyle veriyorlar. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için Doğanşehir'e ve rahmetli Vahap amcaya teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Başkan Gürkan, Doğanşehir İlçesi Bıçakçı mahallesinde yapılacak olan kültür merkezi için yapılacak olan çalışmalara destek vereceklerini belirtti.

MEMLEKETİNİ UNUTMAYAN, TOPRAĞINA BAĞLI İNSANLAR DEĞERLİDİR

Mahalle halkına gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eden Malatya Valisi Aydın Baruş, "Bıçakçı mahalle sakinlerini birlik beraberlik ve dayanışma halinde görmek bizleri çok mutlu etti. Vatanımızın her köşesi birlik ve beraberliğe muhtaçtır. Memleketimizin bu köşesinde sizleri hep birlikte görmek bizleri memnun ediyor. Memleketimizin dağı da bir, ovası da bir her köşesi bizim için cennet. Gördüğümüz kadarıyla bıçakçı mahalle sakinleri de memleketlerinin değerini biliyorlar. Memleketini unutmayan, toprağına bağlı insanlar değerlidir. Ata topraklarını unutmayan insan köklerini her zaman muhafaza eyler ve gelecek nesillerde de bunu yaşatmaya devam eder. Büyükşehir Belediye Başkanımız hizmetler noktasında gerekenleri söyledi. Bizlerde her zaman yardımcı olmaya hazırız. Yeter ki siz birlik ve beraberlik içinde olun. Birlikte hareket edilirse her zorluk aşılır. Hanımefendilere de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir mahallenin, bir beldenin birliğini gösteren en önemli unsurlardan biriside hanımların sorunlara sahip çıkmasıdır. Misafirperverliğinizden dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre