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Doğankent beldesinde TOKİ başvuruları başladı

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Doğankent beldesinde TOKİ başvuruları başladı

Sorgun'un Doğankent beldesi Belediye Başkanı Doğan Sungur, TOKİ konutları satış başvurularının başladığını bildirdi.

Sorgun'un Doğankent beldesi Belediye Başkanı Doğan Sungur, TOKİ konutları satış başvurularının başladığını bildirdi.

Sungur, AA muhabirine, 22 Kasım Pazartesi günü başlayan başvuru işlemlerinin 2 Aralık Perşembe gününe kadar süreceğini belirtti.

Amaçlarının beldeyi her yönüyle yaşanılabilir bir konuma getirmek olduğunu ifade eden Sungur, "Mart ayında yapımına başlanan 96 TOKİ konutunun yapımında sona gelindi ve satışlar başladı. Şu anda çevre düzenlemesi yapılıyor. TOKİ konutlarından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın 2 Aralık Perşembe gününe kadar Ziraat Bankası şubelerine 2+1 daireler için bin lira, 3+1 daireler için 2 bin lira başvuru bedeli ödemeleri gerekmekte." dedi.

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AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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