Doğanın Mucizesi: Hindistan Cevizi Yağının Faydaları Nelerdir? Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağını saçımıza nasıl uygularız? Hindistan cevizi yağının saçımıza faydası nedir? Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Hindistan cevizi yağını yemeklerde nasıl kullanırız?

Hindistan cevizi yağının kullanım alanları çok geniştir. Hindistan cevizi yağı saç için kullanılabilir. Yemeklerde, cilt bakım ürünlerine kullanım alanı mevcuttur. Hastalıklara karşı insanı kuvvetlendirir. İşte hindistan cevizi yağının faydaları;

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NEDİR?

Hindistan cevizi ağacı, tropikal iklimlerde uzun yıllar boyunca yaşar. Ağacın meyvesi olan hindistan cevizi sert, kabuklu, içi beyaz ve tüylü bir meyvedir. En çok kozmetik ürünlerinde kullanılır. Yemeklerde de kullanır. Hindistan cevizinin içindeki beyaz kısım kurutularak soğuk sıkım hindistan cevizi yağı elde edilir.

İçeriğindeki zengin vitamin ve minareller kaybolmaz. Oda sıcaklığında sıvılaşır ve soğuk havalarda daha katı ve beyaz bir görünüm sağlar.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

1)Enerji verir.

2)Bağışıklık sistemini kuvvetlendir.

3)Metabolizmayı hızlandırır.

4)Kilo vermeye yardımcı olur.

5)Cildi besler ve onarır.

6)Saçların sağlıklı büyümesini sağlar.

7)Diş ve diş eti problemlerine karşı etkilidir.

8)Yara ve yanıkların tedavisinde kullanılır.

9)Zararlı güneş ışınlarından korur.

10)Kalp sağlığını korur.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

1)Cilt bakım ürünlerinde,

2)Yemeklerde,

3)Hastalıklara karşı tedavide,

4)Makyaj temizliğinde,

5)Oil Pulling detoksu olarak kullanılır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI SAÇA NASIL UYGULANIR?

Temiz bir saça saçın diplerinden başlanarak ve masaj yapılarak, yukarıdan aşağıya doğru bir şekilde kullanılır. Saçın uç kısımlarına bol bol sürülür. 1 ila 12 saate kadar saçta kalabilir. Duştayken bol şampuan ve su ile durulanır. Haftada 2 kez saça uygulanması tavsiye edilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NE İŞE YARAR?

İçeriğindeki zengin özlerle hemen hemen her alanda kullanılabilir. Günlük hayatta kullanımdan yemeklere, sağlık alanında kullanımından detokslara kadar her alanda kullanılabilir. El ve tırnak bakımında, ayak bakımında ve daha birçok alanda kendine yer bulmuştur.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FİYATI NEDİR?

Hindistan cevizi birçok alanda kullanılabilir. Kullanım alanı ve miktarına göre farklı boyutları vardır. Bu boyutların fiyatları da farklıdır. Hindistan cevizi yağı alternatif yağ kullanmak isteyen insanların bütçelerine uygundur. Hindiatan cevizi yağı ortalama fiyatı 39,90 TL ila 99,90 TL arasında değişim göstermektedir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINI YEMEKLERDE NASIL KULLANIRIZ?

1)Hindistan cevizi yağı yemek pişirme yağı olarak kullanılabilir. Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. Her türlü yemeğin içinde kullanılabilir.

2)Kahvaltıda yumurta ve menemen yapımında kullanılabilir.

3)Mısır patlatılabilir.

4)Kek ve poğaça yapımında kullanılır.

5)Et ve tavuk yapımında kullanılabilir.

6)Kahve içinde kullanılır. Yağ yakımını hızlandırır.

7)Tost ve sandviçlerde kullanılır.

8)Kızartmalarda kullanılabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI HANGİ HASTALIKLARA KARŞI TEDAVİ EDİCİDİR?

1)Tiroid ve romatizmal hastalıklara iyi gelir. Hindistan cevizi yağı düzenli kullanıldığında tiroit hormonlarına iyi gelir. Kemik erimesi ve romatizma ağrılarını azaltır.

2)Kalp sağlığını korur. Kolestrol düzeyini kontrol eder.

3)Diş bakımında etkilidir. Yapılan araştırmalara göre hindistan cevizi yağı ağızda oluşan plaklara ve ağız kokusuna karşı etkilidir. Hindistan cevizi yağı diş eti sorunlarına ve diş eti iltihabının azaltılması gibi konularda etkilidir. Soda ile karıştırılıp uygulanınca dişlerde beyazlama gözlemlenir.

4)''Oil Pulling'' detoksu ile vücutta detoks etkisi yapar. Diş sararmalarını önler. Uykusuzluğu giderir. Eklem ağrılarına ve migrene iyi geldiği gözlenmektedir.

5)Sağlıklı ve ışıltılı saçlara kavuşmamıza yardımcı olur. Hindistan cevizi yağı düzenli olarak kullanıdığında saçların sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Saç tellerini güçlendirir, onarır ve yeniden çıkmasına yardım eder.

6)Zararlı güneş ışınlarından korur ve cildin ph dengesini düzenler.

7)Hamilelik döneminde çatlak oluşumunu önler.

8)Her sabah 1 tatlı kaşığı yediğinizde sindirim sisteminizi düzenler.

9) Metabolizmayı hızlandırır.

10)Kahve içine bir miktar eklendiğinde yağ yakımını hızlandırır, enerji verir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ MAKYAJ TEMİZLEME ÖZELLİĞİ NEDİR?

Hindistan cevizi yağını makyaj temizleme pedine az bir miktar sürün. Sürdükten sonra yüzünüze yuvarlak hareketlerle uygulayın. Makyajınızın çıktığından emin olun. Ardından yüzünüzü durulayın. Suya dayanıklı makyajlarda bile kolayca çıkarılır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL SAKLANIR?

Hindistan cevizi yağı, hava geçişi olmayan kavanozlarda, güneş ışınlarından uzak yerlerde saklanmalıdır. Katı bir kullanım isityorsanız buzdolabında da kullanıma uygundur.