Doğanın altın renkli stüdyosu görenleri mest ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğanın altın renkli stüdyosu görenleri mest ediyor

İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ - Haberler | Güncel

Doğanın altın renkli stüdyosu görenleri mest ediyor Baharda açan çiçekler doğayı altın rengine bürüdü Sapsarı açan çiçekleri görenler hayran kaldı Doğanın yeniden canlanması görenlere neşe kaynağı oldu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meyve bahçeleri ve tarım arazileri arasında açan yabani...

Doğanın altın renkli stüdyosu görenleri mest ediyor

Baharda açan çiçekler doğayı altın rengine bürüdü

Sapsarı açan çiçekleri görenler hayran kaldı

Doğanın yeniden canlanması görenlere neşe kaynağı oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meyve bahçeleri ve tarım arazileri arasında açan yabani sarı çiçekler, doğayı altın rengine bürüdü. Renk cümbüşü ile neşelenen vatandaşlar ise kendini çiçeklerin arasına bıraktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde açan yabani sarı çiçekler, meyve bahçelerini ve tarım arazilerini baharın güzellikleri ile kapladı. Altın rengine bürünen bahçe ve tarlaların doğal güzelliklerini gören vatandaşlar ise baharla gelen renk cümbüşünün tadını çiçeklerin arasında çıkardı. Bahçeleri sarı örtü ile kaplayan, sarı çayır çiçeği ve düğün çiçeği olarak bilinen çiçeklerin arasında kimi vatandaşlar doğanın güzelliğini yaşarken, kimileri de demet yaparak evlerine götürdü.

"Ben de görünce gençleşiyorum"

Doğanın bahşettiği güzelliğin insana huzur verdiğini dile getiren Sedat Yenişen adlı vatandaş, "Şu güzelliği nerede bulacaksınız? Sapsarı her taraf. Gel pikniğini yap, gelinle damadı getirip düğün fotoğrafı çek, çocuklarınızı getirin oynasınlar bu güzel yerlerde. Tam bir doğal stüdyo, doğal güzellik. Ben de görünce gençleşiyorum yani. Her taraf böyle olsa keşke. Buralarda insanlar piknik yapsınlar eylensinler ama temiz bırakıp gitsinler. Görüyorsunuz sapsarı insanın yatıp yuvarlanası geliyor. Şurada 10 dakika oturun kendinize gelirsiniz, moraliniz düzelir" dedi.

"Çiçekler de açınca insanın gözü gönlü açılıyor"

Sarı örtü ile kaplanan çiçek dolu bahçeleri görünce neşelendiğini söyleyen Eminine Onhan, "38 senedir burada yaşıyorum. Baharın gelmesiyle çiçekler açtı. Böcekler, kurtlar kuşlar hepsi cıvıl cıvıl. Biz de onları böyle gördükçe neşeleniyoruz. Doğanın her türlü rengi var burada. Çiçekler açınca kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Yaz gelmeyecek zannettik bir ara ama çok şükür. Mevla'm her şeyi güzel eyliyor. Çiçekler de açınca insanın gözü gönlü açılıyor. Bazen torunlarım toplayıp çiçek getiriyor bana. Onlar gelemeyince ben toplayıp evime götürüyorum bazen" diye konuştu.

Doğanın altın renkli stüdyosu görenleri mest ediyor
Doğanın altın renkli stüdyosu görenleri mest ediyor
Doğanın altın renkli stüdyosu görenleri mest ediyor
Doğanın altın renkli stüdyosu görenleri mest ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Beren Saat Burak Sergen
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Cüneyt Çakır Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğanın altın renkli stüdyosu görenleri mest ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 11:00:35. #1.16#

title